Cristiano Iovino, l'uomo del caffè di Ilary Blasi, beccato con la modella Chiara Scelsi Cristiano Iovino, il personal trainer con cui Ilary Blasi sarebbe andata a prendere un caffè, come raccontato in Unica su Netflix, è stato beccato insieme alla modella Chiara Sclesi. I due, infatti, sembra si stiano frequentando da un po'.

Il settimanale Chi ha beccato, tra le strade di Milano, una nuova e interessante coppia. Si tratta di Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, nonché il famoso "uomo del caffè" con Ilary Blasi, colui che avrebbe innescato la gelosia di Francesco Totti e la modella Chiara Scelsi, protagonista delle copertine dei più noti giornali di moda.

Chiara Scelsi e Cristiano Iovino appaiono insieme per la prima volta

Una cena tra amici, come documenta una foto che li vede seduti l'uno accanto all'altra, intenti a guardare nell'obiettivo di un telefono che immortali questo momento di convivialità nell'Osteria delle Coppelle a Milano, è l'inizio di quella che si prospetta una nottata trascorsa insieme. Dopo la cena, infatti, Chiara Scelsi e Cristiano Iovino sono andati a casa di lei, ed è lì che avrebbero trascorso la notte insieme, dal momento che il giorno dopo sono stati beccati dai fotografi mentre si abbracciano, sotto il palazzo della modella, poco prima di salutarsi e proseguire con le loro giornate. Pare, quindi, che i due si stiano frequentando da un po', gli scatti pubblicati sul settimanale sarebbero le prime foto che li ritraggono insieme.

Cristiano Iovino sarebbe l'uomo che ha incontrato Ilary Blasi

Sarebbe proprio Cristiano Iovino l'uomo di cui Ilary Blasi parla in Unica, il film su Netflix in cui racconta la sua verità, parlando anche di quel famoso caffè che avrebbe scatenato la gelosia di Francesco Totti. La showgirl, in realtà, non ha mai fatto esplicitamente il nome del personal trainer, ma facendo qualche collegamento in più, sembrerebbe che sia proprio lui il ragazzo in questione. Iovino, dal canto suo, non ha mai commentato la questione e si è tenuto alla larga dalle voci che, poi, sono emerse dopo la messa in onda del docufilm. Ma, d'altra parte, dopo quell'incontro, non ce ne sarebbero stati altri, come ha confermato anche la conduttrice durante il film a lei dedicato.