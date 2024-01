Cristiano Iovino tra Ilary Blasi e Francesco Totti: cosa è successo, il caffè e la “frequentazione intima” La conoscenza tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino è stata al centro dei gossip circolati attorno alla fine del matrimonio tra la conduttrice e Francesco Totti. Il personal trainer inizialmente aveva smentito che si trattasse di un flirt, come dichiarato dall’ex capitano della Roma, ma a due mesi dall’uscita di Unica, in cui si è parlato solo di un caffè tra lui e la showgirl, Iovino ha smentito tutto parlando di una frequentazione decisamente più intima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata, ed è ancora, uno degli argomenti più discussi delle cronache rosa, al quale si aggiungono ulteriori dettagli col tempo che passa. Il nome di Cristiano Iovino, pierre e personal trainer, è spuntato fuori subito dopo la notizia della separazione, come possibile elemento scatenante della rottura tra l'ex Capitano della Roma e la conduttrice. Lui aveva smentito le voci di un flirt e anche Ilary aveva dichiarato nel suo documentario su Netflix, che tra loro non ci fosse stato altro che un caffè a Milano. A distanza di qualche mese dall'uscita di Unica, Iovino ha smentito questa versione dei fatti, dicendo che tra loro ci sarebbe stata una frequentazione più intima.

I messaggi tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi

La prima volta in cui è comparso il nome di Cristiano Iovino risale ad agosto 2022, poco dopo l'annuncio della rottura tra Totti e Blasi. È il Corriere della Sera a citare il personal trainer, dicendo che Francesco Totti avrebbe scoperto uno scambio di messaggi piuttosto fitto tra la conduttrice e il personal trainer, di fatti, sulla testata si legge:

Poco dopo Ferragosto 2021, Totti avrebbe scoperto che tra Ilary e Cristiano Iovino, non ci sarebbe stata solo un’amicizia. Piuttosto un flirt o qualcosa d’altro. I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente.

Sul finire del mese di agosto, poi, fu il settimanale Chi a fare una ricostruzione secondo la quale l'ex Capitano della Roma, anche in tribunale, volesse tutelare i suoi figli, temendo che potessero venir fuori nuove indiscrezioni sul conto della conduttrice e di Iovino, dal momento che nessuno aveva mai smentito le voci su una loro possibile frequentazione. D'altra parte, però, le tempistiche dei vari tradimenti, ovvero quelli di Blasi e quelli di Totti con l'attuale compagna Noemi Bocchi, sarebbero determinanti ai fini della causa in tribunale, affinché si possa stabilire, in qualche modo, chi è stato il primo nella coppia a far vacillare la solidità del legame matrimoniale.

La prima reazione di Cristiano Iovino dopo il gossip

A distanza di qualche settimana dalle ultime dichiarazioni sul suo conto, nel mese di settembre 2022, Cristiano Iovino decise di intervenire in merito al gossip del momento. Citato dall'Adnkronos, il pr rispose dicendo: "Non mi interessa parlare di questa cosa", senza di fatto contrastare quanto detto da Totti al Corriere. Qualche giorno dopo questa dichiarazione, poi, tornò sulla questione attraverso la diffusione di un comunicato stampa nel quale smentiva "l'intimità" proclamata dal calciatore, tra lui e Ilary Blasi. Il personal trainer, quindi, dichiarò che la conoscenza con la conduttrice fosse solo di natura amicale:

In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota.

Ilary Blasi su Cristiano Iovino in Unica: “Abbiamo preso solo un caffè”

A parlare di questa conoscenza, senza però fare chiaramente il suo nome, è infine Ilary Blasi nel docufilm "Unica". La conduttrice racconta il momento in cui Francesco Totti ha scoperto lo scambio di messaggi, apparentemente innocuo, ma che fu l'inizio della fine per la loro relazione. Inoltre Blasi svela anche la natura dell'incontro avvenuto con Iovino, alla presenza di un'amica, stando a quanto dichiara la showgirl: "Questo ragazzo faceva una vita particolare e ci incuriosiva ma lo abbiamo visto solo per 40 minuti a casa sua, che era vicina alla stazione dalla quale avremmo dovuto prendere il treno". Si sarebbe trattato solo di un caffè, spiegherà ancora, niente di compromettente, ingigantito dall'allora marito.

La smentita di Iovino: “Con Ilary una frequentazione intima”

Due mesi dopo l'uscita di Unica e a poche settimane dalla pubblicazione del libro Che Stupida, ecco arrivare la smentita di Cristiano Iovino. Il personal trainer, infatti, raggiunto dal Messaggero ha smentito quanto dichiarato da Ilary Blasi, dicendo l'esatto opposto: "Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma". Da quel momento avrebbe iniziato lui a scriverle e la loro divenne una vera e propria frequentazione: "Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori". Il personal trainer, tra l'altro, non sarebbe stato allertato dell'uscita del documentario: "Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me, anche se indirettamente".

Ilary Blasi si discosta dalle parole di Iovino

Dopo qualche ora dalla pubblicazione dell'intervista al Messaggero, arriva la risposta di Ilary Blasi contattata dal Corriere della Sera. La showgirl, infatti, fa sapere alla testata che la sua verità "è quella che ho raccontato", riferendosi a quanto si è saputo dal documentario Unica. Niente di più, quindi, di quel famoso caffè, sebbene il personal trainer abbia anche riferito qualche dettaglio in merito ai luoghi in cui sarebbero avvenuti i loro incontri.