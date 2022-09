Cristiano Iovino rompe il silenzio dopo le parole di Totti, non ha smentito il flirt con Ilary Blasi Cristiano Iovino rompe il silenzio dopo la clamorosa intervista in cui Francesco Totti ha accusato Ilary Blasi di averlo tradito.

A cura di Stefania Rocco

Sono mesi che l’Italia appassionata di cronaca rosa cerca Cristiano Iovino. Personale trainer e Pr, è l’uomo del momento perché accostato a Ilary Blasi. Le voci circa un loro flirt si sono moltiplicate giorno dopo giorno ma lui, imprendibile, è rimasto in silenzio. Decine i giornalisti che hanno tentato, invano, di contattarlo. Eppure, poche ore fa, l’AdnKronos lo ha raggiunto affinché commentasse la clamorosa intervista in cui Francesco Totti confermava di essere stato tradito dalla ex moglie con un uomo “molto lontano dal suo mondo”. È Cristiano Iovino l’uomo in questione? “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”, ha risposto il personal trainer. Niente smentita dunque, nemmeno un laconico “Non c’entro”. Iovino si è trincerato dietro un “no comment” che non basta a sedare i dubbi esplosi sul suo conto negli ultimi mesi.

Che cosa ha detto Francesco Totti dell’uomo frequentato da Ilary Blasi

Nell’intervista al Corriere, Totti ha fatto una breve descrizione dell’uomo che avrebbe catturato l’interesse della moglie. Non ha fatto nomi, limitandosi a descrivere così il presunto terzo incomodo infilatosi nel suo matrimonio: “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Ilary Blasi: “Scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”

Nemmeno Ilari ha voluto commentare l’intervista bomba del suo ex marito. Ha fatto sapere che non avrebbe pubblicamente risposto a quelle accuse per tutelare i suoi figli, che erano e restano la sua proprietà. Ma un avvertimento lo ha lasciato trapelare: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. Cose che non ha ancora reso note, probabilmente in attesa che la battaglia si sposti dai giornali all’aula di un tribunale. In quella sede sarà deciso il destino dell’ex coppia più amata d’Italia.