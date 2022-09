La risposta di Ilary all’intervista di Totti: “Ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie” Ilary Blasi sveglia la strada del silenzio dopo la clamorosa intervista in cui l’ex marito Francesco Totti la accusa di averlo tradito e di avere portato via la sua collezione di Rolex. Ma precisa: “Ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi ha risposto, anche attraverso il suo legale, all’attacco frontale lanciato da Francesco Totti mediante l’intervista rilasciata qualche ora fa al Corriere. La conduttrice dell’Isola dei famosi fa sapere che continuerà a perseguire la strada del silenzio. Per tutelare i suoi figli, precisa, ai quali non intende somministrare ulteriori dettagli. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”, fa sapere Ilary a Repubblica. Un strategia condivisa con il suo avvocato, Alessandro Simeone, secondo il quale la direzione comunicativa adottata dalla conduttrice fino a oggi non cambierà dopo l’intervista a Totti. I due ex coniugi, ormai è chiaro, si affronteranno in tribunale e in quella sede Ilary farà valere le sue ragioni.

La reazione di Ilary Blasi all’intervista di Francesco Totti

“La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”, ha detto Ilary ad amici e collaboratori con i quali questa mattina ha commentato l’intervista all’ex marito. Ha scelto di non esasperare pubblicamente lo scontro, nonostante le accuse molto pesanti di lui, dai presunti diversi amanti della ex moglie alle cassetta di sicurezza svuotate della sua collezione di Rolex.

Già pronta una puntata di Verissimo con Ilary Blasi

Simeone fa sapere ancora che Ilary continuerà a restare in silenzio. “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”, sarebbe questa la decisione della conduttrice, almeno per il momento. Ma se dovesse essere necessario, Ilary passerà al contrattacco. Sarebbe già pronto lo schema di una puntata di Verissimo con un’intervista da rilasciare all’amica Silvia Toffanin, intervista cui Ilary si sottoporrà laddove dovesse ritenerlo indispensabile. “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”, è l’avvertimento.