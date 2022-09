Cristiano Iovino parla per la prima volta di Ilary Blasi: “È un’amica, abbiamo conoscenti in comune” Cristiano Iovino parla per la prima volta del suo rapporto con Ilary Blasi, dichiarando di esserle solo amico e di conoscerla per amicizie comuni.

Tra i nomi dei presunti flirt extraconiugali di Ilary Blasi è comparso più volte anche quello di Cristiano Iovino. Il personal trainer, finora, si è sempre rifiutato di parlare del rapporto con la conduttrice, ma in una nota lasciata all'Ansa, ha finalmente rotto il silenzio, negando qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con la ex moglie di Francesco Totti.

Cristiano Iovino chiarisce il rapporto con Ilary Blasi

Solo pochi giorni fa, raggiunto dall'Adnkronos, aveva detto di non volersi esprimere in merito all'intervista rilasciata dall'ex Capitano della Roma al Corriere della Sera, nella quale si diceva che Ilary Blasi aveva stretto rapporti piuttosto intimi con più di un uomo prima della rottura definitiva dal marito. Vista l'insistenza con cui il nome di Cristiano Iovino è comparso in questa vicenda, l'influcer ha sentito l'esigenza di voler chiarire, una volta per tutte, la natura del suo rapporto con la conduttrice e in un comunicato rilasciato nelle scorse ore si legge:

In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota.

I presunti flirt di Ilary Blasi

Il personal trainer, quindi, vorrebbe tenersi lontano dal gossip del momento, sottolineando come il suo rapporto con Ilary Blasi sia sempre stato solo d'amicizia. Intanto, però, sono spuntati fuori altri nomi di presunti amanti della ex letterina, come ad esempio quello di Alessio La Padula, avanzato da Fabrizio Corona, ma il ballerino ha prontamente smentito le indiscrezioni sul suo conto. Il re dei fotografi, però, è stato bloccato prima che potesse divulgare altre informazioni, di fatti il suo account è stato disattivato, ma stando a quello che il suo avvocato ha rivelato a Fanpage.it non è escluso che possa trovare il modo di divulgare le informazioni in suo possesso.