“Teste vuote e lingue lunghe”, Alessio La Padula smentisce le voci di un flirt con Ilary Blasi Con una storia su Instagram l’ex ballerino di Amici sembra voler spegnere ogni ipotesi che lo vedrebbe coinvolto nella separazione più discussa del momento, quella tra Ilary Blasi Francesco Totti.

"Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue". Alessio La Padula consegna a una citazione la responsabilità di commentare le voci che lo riguardano rispetto al fatto che possa essere lui l'aitante giovane identificabile come il nuovo flirt di Ilary Blasi, che avrebbe contribuito a far deflagrare, definitivamente, il matrimonio con Francesco Totti, che a sua volta ha una relazione con Noemi Bocchi.

L'ex ballerino di Amici è da diverse ore al centro di un tourbillon di ipotesi scatenato proprio dalla fine della relazione matrimoniale tra Blasi e Totti. La Padula, che è stato legato a lungo a Elena D'Amario e che ha fatto parte del gruppo di ballo del programma Str in the Star, talent show condotto proprio da Ilary Blasi su Canale 5, è finito da subito in cima alla lista dei nomi papabili che, stando agli esperti di gossip, potrebbe essere riuscito a interessare Blasi. A far nascere i sospetti circa una simpatia tra i due sono i like – numerosi, a dire il vero – lasciati da Ilary sulle foto pubblicate da Alessio su Instagram.

La Padula smentisce le voci sul suo conto

Da par suo, La Padula ha scelto proprio Instagram per smentire queste voci attraverso una frase attribuita a Bruce Lee, di fatto delegittimando ogni voce sul suo conto e chiamandosi fuori da questa caccia all'uomo misterioso che in questo momento sarebbe al centro delle attenzioni dell'ex moglie di Francesco Totti. Una storia, quella della separazione di una delle coppie più amate d'Italia, che sarà certamente argomento di dibattito nei prossimi mesi per tutta una serie di aspetti – tra cui quello economico, affatto irrilevante – e che ha spaccato in due un'estate del gossip sino a questo momento avara di scoop. Vicenda sulla quale hanno finito inevitabilmente per esprimersi anche persone vicine ai diretti interessati, come accaduto nelle scorse ore conla sorella di Ilary Blasi.

“L’aitante giovane” descritto da Chi

Era stato il settimanale Chi, a poche ore dal doppio comunicato stampa con cui Totti e Blasi avevano annunciato la fine del loro rapporto, a parlare per primo di un nuovo legame di Ilary. “Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Non una parola che aiuti a identificare l’aitante giovane in questione, se non il vaghissimo riferimento alla prestanza fisica del presunto nuovo flirt e alla sua giovane età. Una descrizione che si adatterebbe a migliaia di uomini ma che ha fatto nascere i primi sospetti.