Paolo Del Debbio smentisce le voci di un addio a Mediaset: “Non ho intenzione di andarmene, ricostruzioni fantasiose”

Paolo Del Debbio ha smentito le dichiarazioni in merito a un suo presunto addio a Mediaset. Il giornalista, dopo un incontro con Pier Silvio Berlusconi, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di andare via.

Paolo Del Debbio commenta le indiscrezioni circa un suo possibile allontanamento da Mediaset, circolate in queste ultime ore. Il conduttore di Dritto e Rovescio ha dichiarato di aver avuto un confronto positivo con Pier Silvio Berlusconi, confermando l'intento di continuare a lavorare per l'azienda di Cologno Monzese.

Paolo Del Debbio smentisce le voci dell'addio

Il giornalista, al timone di una delle trasmissioni di informazione più seguite di Rete4, dove si affrontano temi politici e di stretta attualità, ha smentito a gran voce le indiscrezioni circa un suo possibile addio all'emittente, nelle quali veniva messo in luce anche un rapporto non propriamente idilliaco con l'editore. Le parole di Del Debbio arrivano proprio a seguito di un confronto con il l'amministratore delegato Mediaset, che l'hanno portato ad affermare quanto segue:

Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante. Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità.

Cosa era riportato nelle indiscrezioni

Nelle ricostruzioni circolate in queste ore e riportate da Il Foglio, infatti, si diceva che il giornalista avesse intenzione di prendere le distanze anche dal suo mestiere e di aver manifestato il suo disappunto nei confronti di un atteggiamento diverso adottato dall'azienda nei confronti della collega Bianca Berlinguer. Questo malcontento, stando a quanto riportato dalla testata, avrebbe addirittura dato pensiero alla premier Giorgia Meloni. Al momento, però, sembra essersi tutto risolto.