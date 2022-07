I nuovi compagni di Ilary Blasi e Francesco Totti, la sorella Melory rompe il silenzio Melory Blasi commenta le indiscrezioni circolate a proposito della separazione tra la sorella Ilary e Francesco Totti. È la prima a rompere il silenzio dopo i comunicati che hanno confermato il divorzio.

A cura di Stefania Rocco

Melory Blasi ha rotto il silenzio e, dopo avere letto le indiscrezioni relative alla fine del matrimonio tra la sorella Ilary e Francesco Totti, ha deciso di intervenire. Lo ha fatto commentando un post del giornalista Carmelo Abbate che aveva riassunto la vicenda della separazione, ponendo l’accento sulle dichiarazioni di Alex Nuccetelli, amico del “Capitano”. “Penso che certi amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha commentato lapidaria MElory, manifestando così il suo fastidio a proposito delle dichiarazioni rese dall’uomo.

Che cosa aveva detto Alex Nuccetelli

Ma che cos’è che ha provocato il fastidio di Melory? Quali dichiarazioni di Nuccetelli – colui che presentò Totti a Ilary ai tempi del loro primo incontro – le avrebbero fatto storcere il naso? “Totti e Noemi si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui”, aveva dichiarato Nuccetelli, per poi sbilanciarsi circa i motivi della comunicazione tardiva rispetto ai fatti:

Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso.

Chi sono i nuovi compagni di Francesco Totti e Ilary Blasi

Ha un volto e un nome la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti. Si tratta di Noemi Bocchi, 34enne romana già separata e madre di due figli. Meno certo, invece, il futuro sentimentale di Ilary. Diversi i flirt che le sono stati attribuiti. Per il momento, però, la conduttrice non ha ancora sciolto le riserve, né esistono foto che documentino una presunta nuova relazione.