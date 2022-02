Francesco Totti e Noemi Bocchi, la versione di Alex Nuccetelli alimenta il gossip Sarebbe stato il pr romano a farli incontrare. Rispondendo al Messaggero lui non smentisce la crisi tra Ilary e Totti, che dice di conoscere da 20 anni, anzi. “Se volessero altre relazioni pur continuando a stare insieme?”. Intanto, segue sui social Totti e Noemi, ma di Ilary non c’è più traccia.

A cura di Giulia Turco

Totti e Ilary che si lasciano? Impossibile. Saranno le male lingue. Saranno i giornali e la cattiva informazione. Eppure il gossip si sta infittendo, nutrendosi di dettagli e di voci che sembrano delineare una situazione molto chiara: la fine di un matrimonio e la farraginosa gestione pubblica dell’evento. Che tra Francesco e Ilary ci sia davvero di mezzo un’altra donna? Chissà. Di certo, c’è che il silenzio di Noemi Bocchi pesa, ogni ora che passa, come un macigno.

Cosa centra Alex Nuccetelli tra Totti e Ilary

Attorno a Noemi Bocchi al momento ruotano le dichiarazioni rilasciate ai giornali da due persone. Sono l’ex marito Mauro Caucci, team manager del Tivoli calcio, e il pr Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti). Partiamo da quest’ultimo. Nuccetelli gestisce locali e organizza eventi a cui partecipano calciatori, modelle e quant'altro. È lui che nel 2001 fa incontrare Francesco e Ilary e che pubblicamente si prende i meriti di aver fatto da cupido ad una coppia meravigliosa come la loro che dura da 20 anni. Secondo Dagospia, è sempre Nuccetelli che fa conoscere Francesco e Noemi Bocchi, nell’ultimo anno. Tra i due nasce un flirt che dura per diversi mesi, vengono visti scambiarsi effusioni in un ristorante ai Parioli e per San Valentino lui le regala 13 rose rosse.

(Foto Instagram di Alex Nuccetelli, ottobre 2021).

Il triangolo Totti, Noemi e Alex Nuccetelli

Dopo il gossip di Dagospia, Nuccetelli dà la sua versione dei fatti in un’intervista a Il Messaggero. Si smarca dalle accuse, ma di fatto non smentisce che tra l’ex capitano e Noemi ci possa essere una conoscenza. Anzi. “Conosco Noemi da quando è ragazzina”, spiega a Il Messaggero, “ma non l’ho presentata io a Francesco” e insiste, “non li ho fatti incontrare io personalmente”. Eppure il pr è seguito sui social da Totti e Noemi, ma di Blasi nessuna traccia. Nuccetelli si spinge ben oltre, a proposito della presunta crisi con Ilary: “Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi può dire che non può essere così?”, continua sul Messaggero. “Se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”. Non è un caso allora, forse, che secondo il Corriere la separazione in casa Totti sarebbe complicata da una serie di motivi economici, essendo i Francesco e Ilary non solo una coppia, ma una vera e propria azienda milionaria.

Parole piccate dall'ex marito di Noemi Bocchi

Di Noemi Bocchi sappiamo che è romanista, assidua frequentatrice dell’Olimpico, pizzicata non lontano da Totti durante la partita Roma Genoa. Si dice che con Totti condivida la passione per il paddle e che sia incastrata dal gossip mentre fuggiva da una festa. Nello stesso momento Francesco avrebbe avuto un lieve incidente in auto. L’ex marito Caucci (dalla quale non è ancora separata legalmente) ha accettato di rispondere al telefono del Messaggero, quando è stato contattato per la vicenda. E ha raccontato dettagli del loro matrimonio in maniera anche piuttosto piccata: “Questa storia da parte di mia moglie non mi stupisce”, ha detto, “ma ne risponderà davanti all’avvocato”. E ironizza: “Totti è il mio salvatore, se davvero ci fosse questa liason, a lui va tutta la mia comprensione”. Dice di non sapere nulla di questa amicizia, lasciando solo spazio alle ipotesi, eppure gli ultimi dettagli di Dagospia rivelano Caucci abbia fatto sì di tenere spesso sotto controllo Noemi nel cento sportivo in cui gioca a paddle.