“Ilary Blasi ha avuto un flirt, Totti innamorato di un’altra”: il retroscena sulla separazione Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in crisi e vivrebbero ormai da separati in casa. Secondo alcuni rumors, il rapporto tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv si sarebbe incrinato per via di tradimenti reciproci.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli, sarebbero in crisi. A lanciare la bomba è stato il sito Dagospia nel pomeriggio del 21 febbraio, secondo cui l'ex capitano della Roma e la nota conduttrice tv sarebbero ormai prossimi alla separazione. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno agli occhi del pubblico, ma pare avesse radici ben profonde. Stando alle indiscrezioni diffuse da Il Corriere della Sera, i due avrebbero problemi già da tempo per via di un reciproco tradimento: lei avrebbe avuto un flirt con un collega della tv e lui, dopo averlo scoperto, si sarebbe innamorato di un'altra donna.

Le cause delle crisi

Negli ultimi tempi, Ilary Blasi e Francesco Totti non si vedono più insieme in pubblico e pare che escano molto poco. Anche sui social mancano da un pò foto insieme, nemmeno un cuoricino reciproco. Al compleanno dell'ex capitano della Roma, il 27 settembre, la moglie non era presente. E in più, lo scorso 5 febbraio, durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, la coppia avrebbe litigato animatamente.

Ilary Blasi nella foto dell’anniversario di matrimonio

Ma quest'ultimo recente episodio sarebbe solo la punta dell'iceberg di una crisi che, stando a quando riporta Il Corriere della Sera, sarebbe iniziata diverso tempo fa. A farla scoppiare sarebbe stato un presunto flirt di Ilary Blasi con un collega del mondo della televisione, di cui però non si conosce il nome. E quando Totti l'avrebbe scoperto, oltre a non gradirlo, pare abbia anche ricambiato il gesto. Alcune fonti, infatti, sostengono che il calciatore si sia innamorato di un'altra donna, con cui starebbe da un pò e di cui sembrerebbe molto preso.

Cosa diceva Ilary Blasi di Francesco Totti qualche giorno fa

Solo una settimana fa, Ilari Blasi era stata ospite della prima serata di Michelle Impossible con Michelle Hunzkier e aveva scherzato sul suo matrimonio quasi ventennale con Francesco Totti: "Io ho lo stesso marito da vent'anni e se non pubblico una foto per un mese: "Sono in crisi, stanno lasciati!".

Ora queste parole non sembrano più una battuta, ma quasi un avvertimento di quello che stava succedendo nella sua coppia. Non si vedono più insieme pubblicamente, anche se lei è spesso sotto i riflettori, da sola, ed è ormai prossima a iniziare la conduzione de Le Iene. Per il momento però nessuno dei due ha confermato o smentito le voci. Non resta che aspettare il prossimo passo.