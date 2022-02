Tra Francesco Totti e Ilary Blasi aria di crisi: “La rottura è vicina” La coppia per eccellenza sarebbe in crisi dopo 17 anni di matrimonio. Queste le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, secondo le quali i due, ormai, si preparerebbero a vivere separati.

A cura di Andrea Parrella

È la coppia granitica per eccellenza, quella che ha segnato una stagione del gossip italiano, la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi starebbe scricchiolando. Aria di crisi per l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva, che stando a quanto accennato da Dagospia, sarebbero prossimi alla separazione dopo 17 anni di matrimonio e tre figli.

"Una crisi iniziata la scorsa estate"

La geografia della crisi partirebbe al presupposto secondo il quale il pupone e Blasi da tempo non si vedano più insieme in pubblico e di recente escano pochissimo. Pochi giorni fa Ilary Blasi è stata invece intravista prima al ristorante, poi nello storico locale romano Muccassassina in compagnia del coreografo Luca Tommassini, che di recente ha fatto un viaggio con lei in Lapponia. In entrambe le occasioni non c'era Francesco Totti e questo va sommato a un elemento da molti sottolineato, ovvero che da tempo mancano i reciproci segnali social tra i due, che invece erano prassi fino a qualche tempo fa. Anche lo scorso settembre, in occasione del compleanno di Totti per i 45 anni, nessun segnale da parte della moglie.

A completare il quadro la presenza saltuaria di Totti a Casal Palocco, nella villa dove viveva la mamma, zona nella quale l'ex numero 10 pare destinato a trasferirsi, stando alle voci che parlano di una rottura arrivata già la scorsa estate. "Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato", si sostiene in giro, un assist all'indiscrezione secondo la quale Ilary abbia provato ad allontanarlo dalla famiglia e le persone a lui più vicine.

La battuta di Ilary Blasi a Michelle Impossible

Giorni fa, tuttavia, era stata Ilary Blasi a parlare in televisione della sua storia con Francesco Totti, ospite dello show Mission Impossible, ironizzando proprio su questo aspetto dell'assenza social e su come bastasse un attimo per alimentare il chiacchiericcio su loro due: "Basta che non pubblichiamo qualcosa sui social per una settimana ed è subito crisi". Quale sarà la verità?