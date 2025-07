Francesca Sorrentino con Manuel Maura: il gossip sul ritorno di fiamma tra i due ex di Temptation Island

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sarebbero di nuovo vicini. Dopo i tira e molla in seguito al loro percorso a Temptation Island, la partecipazione di lei a Uomini e Donne, potrebbe esserci un ritorno di fiamma. I due sono stati paparazzati insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, anche loro ex partecipanti al reality dei sentimenti, in atteggiamenti intimi: stando a quanto rivela Alessandro Rosica, sarebbero oggi "inseparabili".

Le foto di Francesca Sorrentino e Manuel Maura insieme

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati filmati in chiesa, prima del sì di Gabriela Chieffo a Giuseppe Ferrara, vicini: le immagini sono presenti in un video condiviso da un invitato su TikTok.

Alessandro Rosica ha poi condiviso tra le stories una foto che li ritrae vicini e sorridenti, sempre al matrimonio. L'influencer esperto del pettegolezzo online racconta che i due sarebbero "inseparabili": "Hanno dormito insieme, convivono a casa di lei. Ogni tanto litigano e passano due settimane lontani", scrive.

I diretti interessati non hanno commentato il gossip che circola sul loro conto e che parla di un vero e proprio ritorno di fiamma. Entrambi, però, non hanno nascosto la loro partecipazione alle nozze documentando l'evento attraverso i loro profili social.

Francesca Sorrentino sul matrimonio di Gabriela Chieffo: "Vari inconvenienti"

Francesca Sorrentino nelle ultime ore non ha proferito parola sulla sua vicinanza a Manuel Maura, ma ha parlato della giornata trascorsa accennando a "vari inconvenienti" e "momenti strani". "Ieri era sono arrivata in camera distrutta. Non dormivo da 48 ore, avevo dormito con Gabri. Era una giornata emozionante, ricca di momenti. Sono viva, Ci sono stati vari inconvenienti, momenti strani", le parole forse riferite alla presenza del suo ex al matrimonio. Non è escluso che nelle prossime ore entrambi romperanno il silenzio sul gossip che li vedrebbe di nuovo insieme.