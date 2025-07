Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati, le immagini delle nozze degli ex di Temptation Island

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex di Temptation Island, si sono sposati. I due, originari di Scafati, sono diventati marito e moglie dopo essere stati insieme per nove anni. Nel 2023 sono divenuti noti al pubblico per aver messo alla prova i loro sentimenti nel reality condotto da Filippo Bisciglia: gli scatti che li ritraggono insieme, complici e sorridenti.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex di Temptation Island 2023, si sono sposati. Dopo aver iniziato i festeggiamenti ieri sera con la classica serenata che da tradizione precede i matrimoni al Sud Italia, i due salernitani sono diventati ufficialmente marito e moglie nella mattina di oggi, sabato 12 luglio, attraverso un rito religioso ambientato proprio in Campania, loro Regione d'origine. I due sono divenuti noti al pubblico dopo aver partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia nel 2023. Stanno insieme da nove anni.

Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara sposi, le immagini delle nozze

A pubblicare i primi scatti che ritraggono i due neo sposi fuori dalla chiesa in cui è stato celebrato il loro matrimonio è stata Alessia Bottiglia su Instagram, amica della coppia. I due appaiono complici, sorridenti e innamorati più che mai, dopo aver giurato davanti a Dio di amarsi per tutta la vita. Diversi gli invitati vip alle nozze, tra cui Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation 2023. Fu proprio durante il reality, infatti, che lei e Chieffo strinsero un'amicizia che prosegue tutt'oggi, che le ha portate a voler condividere anche questo giorno importante.

La storia d'amore e la partecipazione a Temptation Island

Gabriela ha 21 anni ed è una estetista di professione, mentre Giuseppe ne ha 26 e lavora nella sua azienda di famiglia. Entrambi sono originari di Scafati, in provincia di Salerno, sono stati fidanzati per nove anni prima di convolare a nozze, da quando entrambi erano poco più che ragazzini. Gabriela, infatti, aveva solo 8 anni quando ha conosciuto l'attuale marito. Lui è stato il suo primo bacio ed è ancora oggi, a tutti gli effetti, il suo primo amore. Nel 2023, decisero di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando a Temptation Island. Dopo un periodo di crisi, i due tornarono insieme sicuri di ciò che provavano l'uno per l'altra, decidendo poco dopo di unirsi in matrimonio.