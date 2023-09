Lacrime a Uomini e Donne, Giuseppe Ferrara chiede a Gabriela Chieffo di sposarlo: “Basta scemità” “Maria devo andare in bagno”: ha avuto inizio così la sorpresa di Giuseppe Ferrara a Gabriela Chieffo. Una proposta di matrimonio che ha fatto piangere non solo la futura sposa, ma anche Gianni Sperti.

Momento romantico nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa martedì 12 settembre. In studio, una delle coppie di Temptation Island: Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Per lei, una sorpresa inaspettata che ha lasciato di stucco l'intero studio: Giuseppe le ha chiesto di diventare sua moglie. Ma andiamo con ordine.

"Maria devo andare in bagno" e scatta la proposta di matrimonio

Un video ha mostrato agli spettatori un sunto del percorso di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Temptation Island 2023. Come gli spettatori ricorderanno, i due sono usciti separati dal programma. Poco dopo, tuttavia, si sono rivisti davanti al falò perché entrambi hanno capito di non poter stare l'uno senza l'altra. Maria De Filippi li ha fatti accomodare in studio durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa martedì 12 settembre. La conduttrice ha chiesto ai due come stessero. Giuseppe Ferrara ha ammesso: "Sono un po' teso, ho un po' di ansia. Se ne ho fatta un'altra? No, per il momento nulla". Poi, si è verificato un bizzarro imprevisto. Giuseppe ha richiamato l'attenzione di Maria De Filippi: "Maria posso uscire un attimo? Devo andare in bagno". In studio sono scoppiati a ridere, mentre Tina Cipollari si preoccupava: "Hai bisogno del dottore? Hai una colica?". E Gianni Sperti: "Dai facciamolo uscire di corsa". Filippo Bisciglia ha aggiunto: "Poverino, si è emozionato". Il giovane è uscito dallo studio.

Giuseppe e Gabriela, da Temptation Island alle nozze

Quando Gabriela Chieffo è rimasta da sola in studio, è partito un video che conteneva una lunga lettera da parte di Giuseppe per la sua fidanzata:

Non so se sono bravo a parlare ma ci provo. Parto da quando ti ho visto per la prima volta, avevi i jeans e una felpa nera con il cappuccio. Era l'11 gennaio del 2016. Mi ricordo il primo bacio sulla guancia e il primo bacio vero. Mi ricordo le passeggiate di tanti chilometri pur di vederci, le tue mani viola quando faceva freddo. Sono passati tanti anni e posso dire che gli ultimi anni ho fatto tante "scemità". So che non è italiano, ma tu capisci cosa voglio dire. Siamo andati a Temptation e quella sera, seduti al falò, ci siamo lasciati. Quella notte non sono riuscito a dormire. Mi mancava tutto, anche i tuoi pizzicotti. Poi un altro falò e siamo tornati insieme. Quella notte non abbiamo dormito, parlavamo e piangevamo.

Poi, ha continuato: "Da allora per me è ripartito tutto e sono anche cresciuto un po'. Ho capito che non dovevo dirti più le bugie, ho capito che quello che faccio con gli amici, lo posso fare anche con te. Ho capito che se esci con le amiche o vai in piscina, non deve essere per me un problema. Ti chiedo ancora scusa se ti ho fatto tanto piangere. Solo quando ti ho visto con un altro ho capito il dolore che ti davo. Adesso tutto è passato, bisogna guardare avanti e ti voglio dire delle cose. Tu, Gabriela, sei la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Sei la mia vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai l'unica. E anche l'ultima. Ti amo perché mi dai forza ogni giorno. Sei una rarità. Mi sai stare vicino, non mi fai mancare nulla. Pensa che mi piace anche quando litighiamo, perché poi facciamo pace. Adesso mi devi perdonare, poche mattine fa io ti ho detto una bugia, ma non ho fatto una scemità. Adesso entro e ti dico tutto".

Le lacrime di Gianni Sperti e la spiegazione di Maria De Filippi

Mentre Gianni Sperti era in lacrime, Giuseppe Ferrara è rientrato in studio e si è messo in ginocchio davanti a Gabriela Chieffo, che ha pianto commossa e felice. Poi, l'uomo ha preso la parola: "L'altra mattina ti ho detto una bugia e sono andato al negozio per prendere questo". E ha aperto una scatolina che conteneva un anello: "Questo anello l'ho fatto per te, voglio chiederti se mi vuoi sposare, se vuoi diventare mia moglie". Gabriela ha risposto con un bacio. Maria De Filippi ha chiarito:

Era tutto organizzato, anche la richiesta di far pipì. Ci siamo sentiti due giorni fa al telefono. Ha fatto tutto lui, è andato lui a comprare l'anello. È importante, lo voglio dire. Qui ci sono anche le sorelle che non sapevano nulla. Doveva venire anche la mamma di Giuseppe, ma c'è stato un contrattempo.

E Gianni Sperti: "Ci sono cascato in pieno". Gabriela è sembrata incredula: "Non ci credo, Temptation ha fatto un miracolo".