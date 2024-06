video suggerito

Mario Cusitore dopo Uomini e Donne: “Ho rivisto Ida Platano. In albergo andai solo a trovare un’amica” Mario Cusitore dopo Uomini e Donne ha provato a riconquistare Ida Platano: a Fanpage.it l’ex corteggiatore racconta di essere ritornato a Brescia. Pensa ancora all’ex tronista che durante il loro ultimo incontro, senza le telecamere, è apparsa ancora molto arrabbiata. Sulla segnalazione con Melissa Riva: “Solo un’amica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mario Cusitore a Fanpage.it racconta di aver provato a riconquistare Ida Platano dopo la fine di Uomini e Donne, ma con scarsi risultati. La loro frequentazione si è conclusa dopo una nuova segnalazione giunta alla redazione che lo vedeva protagonista di una notte in un B&B con un'ex dama, Melissa Riva. Lui ammise di aver trascorso alcune ore con lei, ma in amicizia. Dopo le chat con Mariangela Pacella, Ida Platano decise di eliminarlo, avendo perso fiducia. A distanza di quasi due mesi, Cusitore ha ammesso a Fanpage.it di pensare ancora al percorso con l'ex tronista: "Saremmo potuti diventare una coppia mai vista prima d'ora nella storia del dating show".

Hai mai più sentito Ida Platano dopo la fine del trono?

Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte. È andata male. L'ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre.

Leggi anche Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne o nel parterre over: la risposta del noto opinionista

Come ti è sembrata la sua reazione?

Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz'ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo.

Poi non è successo più nulla tra voi?

Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho mandato pochi giorni fa un'altra lettera, le ho detto che ci ho provato ma non posso più andare a Brescia perché rischio di perdere il lavoro. Le ho chiesto di riflettere, ma non ho ricevuto risposta.

Secondo te ti pensa ancora oggi?

No.

Perché non hai rigato dritto dopo le chat con Mariangela Pacella?

Non ho mai incontrato Mariangela, lei viveva a Londra. Le scrivevo con leggerezza. Dopo la segnalazione, da inizio dicembre in poi, non ho più parlato con nessuno. Ida si è fermata su quelle segnalazioni e me l'ha fatta pagare.

Poi è arrivata la segnalazione sulla notte nel B&B con Melissa Riva. Hai ammesso che lo rifaresti perché "la verità la so io". Qual è la verità?

Non è successo niente tra me e Melissa, siamo solo amici. Quel giorno avevo appuntamento con Eva Grimaldi, Guillermo Mariotto in un bar del centro, a Napoli, perché dovevamo andare a una festa di compleanno. Queste persone non sono più venute, ma io ero già lì. Melissa dormiva in un B&B che si trovava vicino a quel bar e sono andato da lei mezz'ora per fare una chiacchiera.

Essendo un personaggio esposto, però, avresti potuto immaginare che ti avrebbero riconosciuto.

Io non me l'aspettavo. Sono andato in quel B&B alle 18.30, era un venerdì pomeriggio. La portiera del B&B che mi ha visto entrare, alla quale ho anche detto che andavo a trovare un'amica, ha detto che io sono uscito da lì alle 10 di mattina. Non è vero, perché la mattina seguente ero a Teverola per misurare il vestito della scelta. La segnalazione è nata con una bugia. Se la portiera avesse detto la verità, io non avrei avuto problemi, perché ero solo andato a trovare un'amica. Questa è la verità.

Non hai pensato di far parlare Melissa e Ida dopo la fine del trono?

Non ne ho bisogno. Non voglio che altre persone intervengano nella mia vita privata. L'ho già fatto in passato e non lo rifarò mai più.

Come stai oggi?

Ripenso a tutto. Noi stavamo bene insieme, penso a come abbia fatto a non darmi una possibilità. Ho peccato di leggerezza, ma non ero il suo fidanzato. Lei ha perdonato cose più importanti ai suoi ex. Non mi portava in esterna per stare con Pierpaolo, diceva che le mancava lui. Io litigavo con tutti per lei, ma non ho mai ricevuto un messaggio da parte sua.

Il tatuaggio è ancora lì?

Certo. Non avrei motivo di cancellarlo, Ida ha fatto parte di un percorso. Quando le ho detto che ero innamorato, ero serio. Non mi hanno creduto, ma io lo sentivo.

Si è vociferato che hai incontrato Roberta Di Padua a un evento, segnalazione alla quale Ida avrebbe reagito con una story su Instagram (Il fuorionda di Emilio Fede in cui dichiara ‘Che figura di me*da').

Non ho mai incontrato Roberta. Sono andato a Cassino per lavoro, all'evento a cui ho partecipato lei non c'era, non è mai venuta.

Forse anche la tua frequentazione con Ernesto Russo le ha dato fastidio.

Con Ernesto è nata un'amicizia, ma non ci frequentiamo. C'è stima. Dicono anche che c'è rivalità tra me e Alessandro (Vicinanza, ndr), ma lui non ha mai parlato male di me, mi era anche simpatico nel programma.

Se Ida dovesse tornare nel parterre over torneresti a Uomini e Donne?

No, non lo so. Ho sofferto molto per amore, oggi mi tutelo. Non voglio fare la vittima, però mi conosco. Sono il re degli st*onzi, ma quando mi lego a una persona, mi impegno.

Hai messo un punto con Ida quindi?

Non nascondo che il pensiero c'è ancora. Rivedo le immagini, i video, e penso che quelle cose erano reali. Non posso dire che mi manca, ma penso a quel che poteva essere. Saremmo potuti diventare una coppia mai vista prima d'ora nel programma.

Ti hanno contattato per fare il tentatore a Temptation Island come si è vociferato?

No, non ho sentito più nessuno della redazione dopo la fine del programma.