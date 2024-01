Chi è Mariangela Pacella, la donna che ha chattato con Mario Cusitore di Uomini e Donne Mariangela Pacella è la donna che si è presentata a Uomini e Donne per conoscere Alessio Pili Stella segnalando le chat con Mario Cusitore. 40 anni, di Napoli, conduce un programma su Telecapri, emittente televisiva campana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mariangela Pacella è la donna che ha fornito alla redazione di Uomini e Donne la segnalazione su Mario Cusitore. Si è presentata nel dating show per conoscere Alessio Pili Stella ma quest'ultimo ha deciso di non trattenerla: "Non avrebbe dovuto dire delle chat con Mario". 40 anni, di Napoli, conduce un programma su Telecapri, emittente televisiva campana.

Chi è Mariangela Pacella e che lavoro fa

Mariangela Paella ha 40 anni, è nata il 13 dicembre del 1983 a Napoli. Conduce un programma su Telecapri, emittente televisiva campana, ed è molto attiva sui suoi profili social, Facebook e TikTok. Al momento il suo profilo Instagram risulta inattivo.

Mariangela Pacella (foto Facebook)

Non si conoscono dettagli sulla vita privata. Dopo la sua breve partecipazione al dating show di Maria de Filippi, ha scritto su Facebook: "Quanto più sincera è l’anima, tanto più pesante è stata la croce".

La presentazione per Alessio Pili Stella e la segnalazione su Mario Cusitore

Mariangela Pacella si è resa protagonista delle ultime puntate di Uomini e Donne. Dopo essersi presentata per conoscere Alessio Pili Stella, ha fornito alla redazione una segnalazione su Mario Cusitore. Ha rivelato di aver chattato con il corteggiatore di Ida Platano, fornendo le chat che hanno poi compromesso il percorso con la tronista. Il comportamento di Mariangela non è stato gradito da Alessio Pili Stella, è stato lui a decidere di non trattenerla: "Entrare così nel dettaglio, mettendo in dubbio la sua moralità, l'ho trovato di cattivo gusto. Se era interessata a me, non avrebbe dovuto dire queste cose. Non voglio entrare in una situazione del genere, è una bellissima ragazza ma non mi è piaciuto l'atteggiamento" ha dichiarato il Cavaliere del Trono Over nella puntata dell'11 gennaio 2024. L'aspirante dama si è così giustificata: "Se non fossi stata vera, non avrei detto niente. Ho specificato di aver parlato con Mario, non sono entrata in nessun dettaglio. Se questa cosa si fosse venuta a sapere dopo, la situazione sarebbe stata fraintendibile".