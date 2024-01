Ida Platano chiama Mariangela Pacella per la segnalazione su Mario: “Chat di sesso e videochiamate” Nella puntata di Uomini e Donne oggi Ida Platano ha chiamato Mariangela Pacella, la donna protagonista delle chat con Mario Cusitore. “Chat di sesso e videochiamate. Mi ha fatto effetto leggerla” ha commentato la tronista prima di confrontarsi con il suo corteggiatore in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di Uomini e Donne oggi, lunedì 29 gennaio, si è aperta con Ida Platano al telefono con Mariangela Pacella, la donna che ha fornito alla redazione la segnalazione su Mario Cusitore. La tronista, dopo aver letto le chat tra i due, ha deciso di parlarle: "Chat di sesso, vi desideravate" le ha sottolineato. Una volta in studio si è acceso il confronto con il corteggiatore che l'ha invitata a voltare pagina: "Avevamo messo un punto, perché sei tornata indietro?", le parole.

La telefonata di Ida Platano con Mariangela Pacella

La puntata del dating show si è aperta con la telefonata tra Ida Platano e Mariangela Pacella. La tronista ha chiesto spiegazioni sul rapporto tra i due dopo aver letto le chat: "Ho letto la vostra chat, sembra una chat di sesso. Vi desideravate tanto. C'erano videochiamate tra di voi". La donna in questione ha così raccontato: "Mi contattava sempre, anche io gli scrivevo. Era una conoscenza. Lui mi ha inviato un vocale in cui voleva raccontarmi del suo passato, voleva fare la vittima per pararsi il cu*o. In videochiamata lui era in macchina". La Platano, dopo la telefonata, si è sfogata con la redazione confessando di essere turbata: "Questa situazione mi turba, mi ha scombussolata. Leggendo la chat mi fa effetto". Trovatasi in studio, la tronista ha affrontato la questione davanti al corteggiatore.

Sto cercando una persona leale e onesta, che mi rispetti. Voglio valutare Mario e Sergio, voglio uscire con uno di voi con conferme. Quando ho letto la chat, sono rimasta confusa.

Il confronto con Mario Cusitore

"Io non ho mai omesso nulla, abbiamo fatto una sola videochiamata. Le chat risalgono a un mese e mezzo fa, non ti conoscevo proprio" ha dichiarato Mario Cusitore in studio. Il corteggiatore si è giustificato sottolineando di non aver mai visto la donna in questione. "L'avevo superata questa cosa, ma leggere la chat mi ha fatto effetto. Non immaginavo fossero così. Non sono cascata nel suo gioco, ho voluto approfondire la questione" ha continuato Ida Platano. "Che senso ha avuto questa telefonata? Avevamo chiarito, avevamo aperto un nuovo ciclo, perché sei tornata indietro?" ha chiesto Cusitore. La tronista ha così replicato: "Hai fatto un bel gesto (con il tatuaggio, ndr), non penso che tu sia finto, ma dammi il tempo per capire chi sei". "Se ti dimostro non va bene, se non faccio nulla neanche va bene. Io sono qui in buona fede, dammi la possibilità di rimediare. Non farmi sentire sotto terra" ha concluso il corteggiatore.