Chi è Mario Cusitore, il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne

Mario Cusitore è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne presentatosi nel programma per conoscere Ida Platano. La tronista ha deciso di intraprendere una conoscenza con lui. 44 anni, di Napoli, lavora a Radio Kiss Kiss: interviene nel programma di Pippo Pelo e Adriana Petro, Pippo Pelo Show, con gag divertenti. Per i radioascoltatori è il "re delle pillole".

Chi è Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne

Mario Cusitore è originario di Napoli ed ha 44 anni. Non è mai stato sposato e non ha figli, ha raccontato a Ida Platano nel corso della sua presentazione nel programma. Il suo profilo Instagram, il cui nome è cusitoremario, è ricco di post che lo ritraggono in palestra: il corteggiatore ha un passato come giocatore di basket nel ruolo di guardia. Quella 2019/2020 sarebbe stata l'ultima stagione che lo avrebbe visto in campo, stando a quanto si legge sul suo profilo Playbasket.it.

Lavora a Radio Kiss Kiss, interviene nel programma mattutino di Pippo Pelo e Adriana Petro, Pippo Pelo Show. Per i radioascoltatori è conosciuto come il "re delle pillole": insieme ai conduttori si diverte a regalare chicche e gag esilaranti a chi è all'ascolto.

La conoscenza con Ida Platano a Uomini e Donne

Mario Cusitore si è presentato a Uomini e Donne nella puntata del 29 novembre 2023 per conoscere Ida Platano: "Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo qualcosa. Ciò che mi ha colpito è la tua dedizione. Dal video, ti preoccupavi di tuo figlio e di una persona importante vicino a lui. Conservi ancora questo valore che, qualche volta, va perso. Spero di poter restare qui". È stato l'unico tra i corteggiatori entrati in studio insieme a lui ad essere stato scelto dalla tronista. Stando alle anticipazioni del programma fornite da Lorenzo Pugnaloni, la conoscenza starebbe proseguendo.