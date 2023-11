Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne È Ida Platano la nuova tronista di Uomini e Donne. Il celebre volto del trono over sostituirà Manuela Carriero sulla celebre poltrona rossa del dating show condotto da Maria De Filippi.

A cura di Stefania Rocco

A distanza di qualche mese dal momento in cui aveva lasciato Uomini e Donne insieme al compagno Alessandro Vicinanza, Ida Platano torna nella trasmissione che le ha regalato la popolarità e lo fa da protagonista. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha appena annunciato che sarà proprio la celebre protagonista del trono over a sedere sulla poltrona da tronista lasciata vuota da Manuela Carriero.

Finita la storia con Alessandro Vicinanza

Risale alla fine di agosto l’ultima foto con Alessandro Vicinanza pubblicata da Ida sul suo profilo Instagram. Dopo quel momento di felicità, scandito da un viaggio di coppia a New York organizzato per festeggiare i 40 anni del compagno, i due si sarebbero separati in silenzio. Lo hanno fatto senza grandi annunci, probabilmente in attesa del momento adatto per chiarire la situazione. Momento che è coinciso con l’annuncio del trono di Ida, arrivato a sorpresa.

Ida Platano: “Dopo 11 mesi con Alessandro Vicinanza, ho deciso di chiudere”

Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, Ida elenca i motivi che l’hanno spinta ad accettare il trono. “Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo nel mio salone”, ha raccontato di se stessa, “Sono nuovamente single. Dopo una storia durata 11 mesi, ho deciso di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Non rincorrerò più nessuno. Sono molto romantica, una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa e diretta. Questo può dare fastidio ma non mi interessa”.

La vita di Ida si divide tra il lavoro e il figlio Samuele: "Mi sono ritrovata a crescerlo da sola. Era lui a darmi la forza. Mi chiedevo come fosse possibile crescesse solo con la madre, avevo paura gli mancasse qualcosa, un'altra figura". Ida ha quindi annunciato di volere imparare dagli errori del passato: "Voglio vivere un percorso diverso perché vorrei che fosse la volta giusta".