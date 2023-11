Alessandro Vicinanza: “Finita con Ida Platano il 13 ottobre, sul trono dopo avere rifiutato di vedermi” Ida Platano ha accettato il trono di Uomini e Donne a pochi giorni dalla fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza. Provato l’ex compagno che, raggiunto da Fanpage.it, ha raccontato quanto accaduto a telecamere spente.

“Con Ida è finita il 13 ottobre. Solo ieri ho saputo del suo arrivo sul trono di Uomini e Donne. Mi preme smentire le indiscrezioni secondo le quali l’avrei tradita. Non è così. Ho sempre rispettato le mie compagne, sia con i sentimenti che con i gesti”, comincia così il lungo sfogo di Alessandro Vicinanza, ex compagno della neo tronista Ida Platano. Com’è noto, la ex protagonista del trono over ha accettato di sedersi sul trono del dating show che le ha regalato la popolarità. Solo ieri, con la diffusione del suo video di presentazione attraverso i canali social del programma condotto da Maria De Filippi, è diventato evidente che la relazione tra Ida e Alessandro fosse finita. Fanpage.it ha chiesto all’ex cavaliere di Uomini e Donne di raccontare cosa fosse accaduto a telecamere spente.

Che effetto le ha fatto vedere la sua ex compagna sul trono?

Rispetto tutte le scelte delle mie ex compagne e non ho nessun commento da fare. Le storie finiscono e, come si suol dire, the show must go on. Per quanto mi riguarda, mi sto riprendendo poco alla volta cercando di riprendere in mano le redini della mia vita.

Era stata Ida Platano a interrompere la vostra storia?

La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto.

Come sta?

Sono molto scosso. Adesso so perfettamente quello che voglio nel mio futuro. Voglio una donna sincera, pulita, che alle sue promesse faccia corrispondere i fatti e che non mi lasci mai solo emotivamente. Una donna che posso guardare negli occhi senza avere dubbi. Voglio una donna solida, che non vende solo illusioni. Questo è quello che mi auguro per me stesso, quello che voglio dalla prossima relazione.

Perché è scosso se è stato lei a decidere di interrompere la vostra storia?

Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita. Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza.

È possibile un suo ritorno a Uomini e Donne da corteggiatore?

Assolutamente no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Adesso sto cercando di recuperare i rapporti che avevo abbandonato e la mia quotidianità nella mia città. Ma poi dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini? Proprio no.

La vedrà in tv mentre si interfaccia con altre persone. Ci ha pensato?

Le assicuro che non è una cosa piacevole però ognuno sceglie per la propria vita. Non la giudico, non le contesto nulla, le posso fare solo un grande in bocca al lupo.

Ha provato a scriverle dopo la notizia del suo trono?

Avevamo chiuso la nostra storia telefonicamente e, siccome ci tenevo a parlarle guardandola negli occhi, sono andato a Milano il weekend successivo e le ho chiesto di poterla raggiungere. Non ha voluto, le andava bene così. Dopo avere saputo del suo trono, ho evitato un altro contatto. Se va bene a lei, va bene anche a me.