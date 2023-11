Ida Platano tronista di Uomini e Donne: “Sola con un figlio, spero che questa sia la volta giusta” Ida Platano torna a Uomini e Donne come nuova tronista. L’ex dama del parterre Over nel video di presentazione parla del figlio, “L’ho cresciuto da solo, gli manca una figura”. Poi sulla fine della storia con Alessandro Vicinanza: “Mi ha lasciata. Ora voglio un uomo deciso. Spero sia la volta giusta”.

A cura di Gaia Martino

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, 22 novembre 2023, è andato in onda il filmato di presentazione dell'ex Dama del parterre Over che ha deciso di mettersi nuovamente in gioco dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza. La 42enne di Brescia ha rivelato di essere "single dopo una storia durata 11 mesi. Non rincorrerò più nessuno, chi mi vuole mi sta accanto, chi non mi vuole io chiudo".

La presentazione di Ida Platano

Nel video di presentazione, Ida Platano ha parlato di suo figlio Samuele e non è riuscita a trattenere le lacrime: "Lui è entrato nella mia vita come un uragano, l'ho cresciuto da sola, giorno per giorno. Lui mi ha sempre dato la forza. Cresce solo con la mamma, penso sempre che gli manca qualcosa, una figura. Non ci separerà mai niente". Oggi cerca l'amore, quello vero: "Se come mamma sono razionale, in amore sono istinto puro. Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo i miei sentimenti. Fino ad ora non mi è andata tanto bene. Oggi voglio vivere un percorso diverso, vorrei fosse la volta giusta. Voglio un uomo deciso, che abbia voglia di progettualità". Una volta entrata in studio, ha parlato della fine della relazione con l'ex Cavaliere, Alessandro Vicinanza: "Ha deciso di chiudere la nostra storia. Mi sono strappata i capelli in passato, ora no. Non mi ha tradito".

La Platano ha così conosciuto i primi uomini presentatosi per un appuntamento al buio ed ha scelto di ballare con Andrea.

Alessandro Vicinanza tornerà a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni del programma (essendo le puntate registrate) Alessandra Vicinanza sarebbe tornato nello studio di Uomini e Donne. L'ex di Ida Platano, nonostante sia stato lui a interrompere la relazione, potrebbe avrebbe deciso di riprovarci. A Fanpage.it, però, rivelò che non sarebbe tornato in studio: "Dovrei corteggiarla insieme ad altri uomini? Proprio no. La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento".