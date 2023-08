Ida Platano vola a New York per il compleanno di Alessandro Vicinanza: “Sono 40, ti amo amore mio” Per festeggiare la sua cifra tonda, Alessandro Vicinanza ha scelto di regalarsi un viaggio oltreoceano insieme ad Ida Platano, che si presumeva dovesse essere in studio a Uomini e Donne per le registrazioni delle prime puntate di stagione proprio in questi giorni.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Vicinanza festeggia 40 anni in grande stile, volando a New York in compagnia della sua dolce metà Ida Platano. La coppia, stando ai racconti social, è partita dall’Italia nella giornata del 22 agosto, giorno del compleanno dell’imprenditore napoletano, lasciando non poche perplessità rispetto all’ipotesi che Ida Platano potesse essere presente in studio a Uomini e Donne nei prossimi giorni.

Cifra tonda a New York per Alessandro Vicinanza

Per festeggiare la sua cifra tonda, Vicinanza ha scelto di regalarsi un viaggio oltreoceano, con tanto di cena scintillante nella Grande Mela. Insieme ad Ida Platano si è concesso una cena al Cipriani Downtown, uno dei ristoranti più rinomati di Manhattan, poi una grande torta, le foto, i sorrisi. “E sono 40… Buon Compleanno! Tanti Auguri Amore Mio I love you!”, scrive a corredo delle immagini Ida Platano, confermando che la loro storia d’amore procede a gonfie vele. A novembre 2022 la coppia aveva lasciato il parterre del dating show insieme. “La vita può essere capita solo all’indietro, ma va sempre e solo vissuta in avanti”, scrive Vicinanza. “Allora grazie a tutti quelli che hanno speso qualche attimo per me, che mi fanno capire tutti i giorni quanto sia fortunato”.

L’ipotesi di Ida Platano in studio a Uomini e Donne

Con il racconto del viaggio a New York, sembra raffreddarsi l’ipotesi di Ida Platano in studio a Uomini e Donne come opinionista della nuova edizione. Negli ultimi giorni, la dama bresciana aveva lasciato intendere che presto sarebbero arrivate interessanti novità, nello specifico nella giornata di giovedì 14 settembre, data indicata per l’inizio delle registrazioni di Uomini e Donne. "Mi capita ogni tanto, non spesso, forse giovedì capiterà qualcosa, boh..”, raccontava ai suoi follower sui social. L’opzione più accreditata sembra essere quella di una sostituzione del ruolo al posto di Gianni Sperti, apparentemente sempre più in bilico nel programma di Maria de Filippi. Il volto storico del programma di recente ha spiegato di aver vissuto un momento difficile a livello personale e ha lasciato intendere di essere in bilico con la tv: “Ovviamente mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria de Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”.