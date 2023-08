Ida Platano opinionista a Uomini e Donne al posto di Gianni Sperti, la dama: “Accadrà qualcosa” Uomini e Donne torna su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Tanti i dettagli inediti di questa nuova edizione, a partire dagli opinionisti. Mentre Gianni Sperti lascia intendere che il suo posto è in bilico, si fa avanti l’ipotesi Ida Platano, con la dama che lancia messaggi semina messaggi sibillini sui social.

A cura di Giulia Turco

La nuova edizione di Uomini e Donne 2023/2024 dovrebbe partire lunedì 11 settembre su Canale 5, ma come di consueto le registrazioni si svolgeranno in studio con qualche giorno di anticipo, a partire da giovedì 24 agosto. La curiosità dei telespettatori è alle stelle per questa nuova stagione per l’intrattenimento Mediaset che si preannuncia dai toni più pacati. Ci saranno importanti novità in studio?

Le indiscrezioni su Ida Platano

Nelle ultime ore ha attirato l’attenzione sui social un video di Ida Platano che, secondo molti fedeli del dating show, potrebbe essere la nuova opinionista di questa edizione. “Mi capita ogni tanto, non spesso, forse giovedì capiterà qualcosa, boh..”, dice allusivo ai suoi fan con un video su Instagram, lasciando intendere che in concomitanza con la prima registrazione di Uomini e Donne ci saranno ad attenderla importanti novità. “Adesso devo andare a fare due o tre cose, e poi e poi….”, continua lasciando intendere che un impegno o un progetto le ha fatto tornare il sorriso. La sua presenza nel parterre di Uomini e Donne d’altronde è una certezza da anni. Il suo percorso è stato segnato dalla storia d’amore con Riccardo Guarnieri, durata dal 2018 al 2020. A novembre 2022 la dama lascia il programma insieme ad Alessandro Vicinanza, con il quale dopo diverse titubanze e ripensamenti inizia una vera e propria storia d'amore.

Chi salta tra Tina Cipollari e Gianni Sperti

Se Ida Platano dovesse sedere sulla poltrona da opinionista, allora, chi sarebbe a lasciare il posto? Dal canto suo, Tina Cipollari nel corso dell’estate ha assicurato che tornerà in studio e che non si limiterà a toni pacati, mantenendo il suo stile. Più precaria, a quando pare, la presenza di Gianni Sperti, opinionista fisso dal, che di recente ha lasciati intendere di non aver avuto notizie certe sul suo futuro in studio. “Se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo”, raccontava Novella2000 ad inizio agosto. “Ovviamente mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria de Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”, ha spiegato. “Una personalità molto importante del mondo della tv mi disse: "Gianni ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile", per cui bisogna accettare tutto ciò che il destino ci riserva”. Inoltre, lo scorso aprile, Sperti aveva confessato di essere in terapia per un periodo difficile che stava attraversando. “Ora voglio vivere serenamente e con la massima libertà, alla ricerca della luce”.