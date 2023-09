Gianni Sperti contro Aurora Tropea a Uomini e Donne: “Foto nuda su Instagram, comprati la dignità” Scontro in diretta a Uomini e Donne. Nella puntata trasmessa mercoledì 13 settembre su Canale5, sono volati stracci tra Gianni Sperti e Aurora Tropea.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scontro tra Gianni Sperti e Aurora Tropea nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 13 settembre. Tutto ha avuto inizio da un gesto della dama del Trono Over che l'opinionista ha reputato inopportuno. Ma andiamo con ordine.

Aurora Tropea regala lo zucchero a Gianni Sperti

Maria De Filippi ha fatto sapere: "Ci sono tre chili di zucchero che vanno consegnati a Gianni". L'opinionista è apparso spiazzato. Poi, ha appreso che si trattava di un regalo da parte di Aurora Tropea. Tina Cipollari ha commentato: "Aurora sei ridicola". La dama ha spiegato il significato del suo gesto: "Secondo me tu sei dolce, ma non riesci a vedermi sotto un'altra luce. Ogni anno spero che tu ti addolcisca nei miei confronti". La replica non si è fatta attendere ed è stata anche decisamente piccata.

Gianni Sperti replica ad Aurora Tropea

Gianni Sperti ha replicato ad Aurora Tropea: "Mi stai regalando lo zucchero senza sapere se io sono più dolce o meno quest'anno. Dovevi regalarmelo l'anno scorso. Io non mangio i dolci, mi piace il salato". Poi, la stoccata:

Invece di preoccuparti della mia dolcezza, perché non ti preoccupi di comprarti un po' di dignità, visto quello che pubblichi su Instagram? Una donna della sua età ha pubblicato una foto nuda, in cui si copre col braccio, dove chiede agli uomini di riuscire a darle un po' di felicità. Ti stai preoccupando di me, invece di preoccuparti di te stessa. Dovresti fermarti davanti a uno specchio e dirti: "Aurora migliora". Ti preoccupi della mia dolcezza nei tuoi confronti e non ti preoccupi degli uomini che vedono quella foto dove scrivi: "Chi vuole darmi la felicità" e sta nuda.

Aurora Tropea ha replicato: "Io sono una persona umilissima. Guarda l'Instagram di altre persone o il tuo Instagram. Invece di vedere cose più belle che faccio e che pubblico, tu vai a prendere una foto. Con me hai il paraocchi". Le sue parole non hanno placato Gianni Sperti:

Io non sono contro le foto nude ma sei fuori luogo tu che fai la paternale a tutti e poi pubblichi le foto nuda su Instagram. Stai facendo la moralista quando in realtà dovresti comprare un po' di dignità. Io non sono buono, né cattivo, io sono vero. Ti dico la verità in faccia, anche se a te non piace.

Aurora Tropea, allora, ha rimarcato come Gianni Sperti abbia insinuato che lei fosse l'autrice delle minacce che l'opinionista ha ricevuto in privato. Sperti ha replicato:

Se mi scrivono: "Se tocchi Aurora è meglio se non ti incontro per strada", non posso pensare che sia una persona qualsiasi. Non ho insinuato che fossi tu, ma qualche parente tuo.

Cosa ha scritto davvero Aurora Tropea su Instagram

Facciamo un po' di chiarezza sulla foto di cui parla Gianni Sperti. Lo scatto ritrae Aurora Tropea sul letto con il suo gatto. La didascalia non invita gli uomini a darle la felicità, come sostenuto dall'opinionista, ma recita: "Mi merita solo chi per la mia felicità farebbe l'impossibile". In studio, mentre Gianni Sperti mostrava la foto a Maria De Filippi, Aurora Tropea ha spiegato:

Su 350 foto va a prendere una foto in cui sto così, pudica. Fai vedere quello che metto sugli animali, su mia nonna, su mia mamma, sulla violenza sulle donne.

Sperti ha concluso: "Mi ha colpito questa foto, visto che non fai altro che puntare il dito contro tutte le donne del parterre che sono finte, tu sei la prima".