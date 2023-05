Minacce a Gianni Sperti: “Pezzo di m* te ne pentirai”, la replica dell’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha ricevuto minacce anonime a seguito dei diverbi avuti a Uomini e Donne con la dama del Trono Over Aurora Tropea. Lo sfogo dell’opinionista.

A cura di Daniela Seclì

Gianni Sperti ha ricevuto minacce a seguito degli scontri avuti a Uomini e Donne con la dama del Trono Over Aurora Tropea. A denunciare l'accaduto sui social è stato lo stesso opinionista, che ha reso pubblico il messaggio ricevuto da uno spettatore, spiegando che lo screenshot da lui diffuso mostra solo uno dei tanti messaggi spiacevoli che ha ricevuto.

Gianni Sperti minacciato dopo la lite con Aurora Tropea

Gianni Sperti ha deciso di rendere pubblico sul suo profilo Instagram, le minacce ricevute in questi giorni. Un utente con un profilo fake gli ha intimato di smetterla di discutere con Aurora Tropea. Ha aggiunto che se non si fosse attenuto alla sua richiesta, se ne sarebbe pentito. Ecco il testo del messaggio: "Pezzo di m* lascia perdere Aurora hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultare Aurora". L'opinionista, poi, ha spiegato perché ha deciso di rendere pubblica la minaccia ricevuta: "Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole. P.S: Non ho paura di niente e di nessuno".

I dissapori tra Aurora Tropea e Gianni Sperti

In una recente puntata di Uomini e Donne, Gianni Sperti – dopo un diverbio con Aurora Tropea – ha svelato di essere stato preso di mira da profili fake contestualmente alla presenza della dama nel parterre:

Sono tornati i tremila profili fake che insultano. È un caso? Sei andata via e non ci sono più stati. È tornata Aurora e io sto tutto il giorno a bloccare i profili fake che mi insultano difendendo Aurora e Paola.

Aurora Tropea ha replicato: “Io lavoro tutto il giorno e secondo te mi metto a fare i profili fake per insultare la gente?”. Poi, gli aveva dato del bullo, causando la sua reazione: