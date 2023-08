Quando inizia Uomini e Donne 2023: data e orario della prima puntata La nuova stagione di Uomini e Donne potrebbe ripartire lunedì 11 settembre stando a quanto rivela ComingSoon.it. Cresce l’attesa per i telespettatori curiosi di conoscere i nuovi protagonisti e di rivedere i veterani del programma.

A cura di Gaia Martino

Cresce l'attesa per una nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che permette a uomini e donne di tutte le età di trovare la propria anima gemella. Le tradizioni non cambieranno: il programma andrà in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 e dovrebbe rivedere sulle poltrone degli opinionisti ancora Gianni Sperti e Tina Cipollari, ormai veterani dello studio. Per le conferme e le novità del Trono Classico e Over i telespettatori dovranno però attendere le prime registrazioni che, stando a quanto rivelato in anteprima da Lorenzo Pugnaloni, giornalista esperto del programma, sarebbero in programma per il 24 e 25 o 25 e 26 agosto.

La prima puntata di Uomini e Donne: quando ricomincia, le anticipazioni

La prima puntata di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda con ogni probabilità lunedì 11 settembre 2023, scrive ComingSoon.it. Il programma attraverso i suoi profili social non ha ancora confermato la data esatta di partenza pertanto bisognerà attendere i prossimi giorni per avere maggiori informazioni. Come da tradizione saranno presentati i nuovi tronisti – sui quali, per ora, circolano solo rumors – e i volti dei parterre maschile e femminile del Trono Over.

Chi ci sarà del Trono Over nella prima puntata

Gemma Galgani, Uomini e Donne

Non sono emerse indiscrezioni certe riguardo i protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo la linea "anti trash" voluta da Pier Silvio Berlusconi sembravano a rischio anche i posti di Tina Cipollari e Gianni Sperti: entrambi però non avrebbero dubbi sul loro ritorno in studio. Dovrebbe tornare anche Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile. Punto interrogativo su Armando Incarnato, così come su Pinuccia Della Giovanna la quale sarebbe felice di ritornare in studio. Silenzio su Roberta Di Padua, il cui percorso a Uomini e Donne potrebbe proseguire. In attesa che ricominci il programma, si attendono conferme riguardo i nuovi protagonisti e la data esatta di partenza.