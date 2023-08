Chi sono i tronisti di Uomini e Donne 2023/2024: Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. La nuova edizione del dating show andrà in onda nelle prossime settimane dalle ore 14.45 su Canale5: ecco chi sono i nuovi protagonisti del trono Classico.

Uomini e Donne torna su Canale 5 dopo le vacanze estive. Mentre la data di partenza è ancora incerta – si parla di lunedì 11 settembre per la prima messa in onda – il cast è già formato ed è stato già riunito. Nella prima puntata registrata sono stati presentati i tronisti della nuova edizione del dating show. I protagonisti del Trono Classico desiderosi di trovare l'amore nel dating show sono Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando. Di quest'ultimo non è ancora stato svelato il cognome.

Manuela Carriero, 34enne di Brindisi, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Si tratta di un volto già noto al pubblico televisivo: nel 2021 partecipò a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato, Stefano Sirena. Nel villaggio delle tentazioni conobbe Luciano Punzo con il quale ha poi avuto una storia d'amore durata circa due anni.

L'infanzia di Manuela è stata molto travagliata: nel video di presentazione per il dating show di Maria de Filippi ha raccontato il suo passato. Il padre morì quando lei aveva 15 anni, evento che scatenò non solo il crollo economico della famiglia, anche la depressione della madre che da un momento all'altro vide i suoi figli lasciare la loro casa con gli assistenti sociali. Una volta compiuti 18 anni Manuela riuscì ad ottenere l'affidamento dei fratelli, lavorava senza sosta per permettere a lei e alla famiglia cibo e un tetto. Tempo dopo la madre, guarita dalla depressione, riuscì ad ottenere un alloggio popolare e l'affidamento dei figli più piccoli.

Nonostante un passato non roseo, la protagonista di Uomini e Donne è grata ai genitori “per avermi donato la vita” e sogna di incontrare un amore per tutta la vita. Su Instagram è seguita da oltre 280 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita.

Cristian Forti ha 22 anni e viene da Roma. Studente di fisioterapia, nella vita di tutti i giorni si dedica anche al lavoro: consegna pizze per guadagnarsi da vivere, ha spiegato nel video di presentazione. Vive con la madre, il nuovo compagno con il quale la donna sta da 10 anni e il fratello minore, di 5 anni.

Ha sofferto per la separazione dei genitori, avvenuta quando aveva 13 anni, ma "ogni sofferenza mi hanno portato ad essere quello che sono oggi". Oggi vive in una famiglia allargata, "Siamo una squadra di calcetto, siamo tanti ma ci vogliamo tutti bene". Cristian Forti dopo le prime registrazioni è stato accusato di essere già fidanzato, ma con un post su Instagram ha smentito l'indiscrezione. A Uomini e Donne cerca una persona che riesca a capirlo, disposta ad accettare le sue fragilità, che sappia prendersene cura: "Io prometto di essere sempre me stesso, diretto, senza peli sulla lingua".

Brando vive a Treviso ed ha 22 anni. Nel video di presentazione ha spiegato di essere "un ragazzo normale": il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le sue esperienza, "Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti" ha raccontato. Nella vita ha svolto numerosi lavori, tra cameriere, aiuto chef, calciatore, maestro di sci: "Amo la vita dinamica, adrenalinica e non so vivere senza sport". Anche lui, come Cristian Forti, è stato accusato di avere già una fidanzata: la giovane incriminata di nome Alice ha rotto il silenzio confessando di condividere con l'attuale tronista solo un rapporto di amicizia.