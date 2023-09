Chi è Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023/2024 Brando ha 22 anni e viene da Treviso. Sarà uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne con Manuela Carriero e Cristian Forti. Lavoro, famiglia e sogni nel cassetto: tutto quello che c’è da sapere sulla vita del giovane.

A cura di Sara Leombruno

Brando è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Ha 22 anni, è nato a Treviso e nella sua vita ha fatto vari lavori, dal cameriere, all’aiuto cuoco, al maestro di scii, al calciatore. Non sa vivere senza sport e ama una vita dinamica e adrenalinica. Brando proviene da una famiglia di artisti. Condividerà il suo percorso nel noto programma condotto da Maria de Filippi con Manuela Carriero e Cristian Forti.

Chi è Brando: gli studi e la famiglia d'arte

Come ha spiegato lui stesso nel suo video di presentazione, Brando proviene da una famiglia di artisti: sua zia è un'attrice, mentre suo nonno e il suo bisnonno direttori di orchestra. Il giovane ha spiegato che nel corso della sua vita si è chiuso in sé stesso, escludendo i sentimenti. In quest'occasione, dunque, si è ripromesso di maturare e provare a condividere qualcosa di magico. Ha vissuto i primi anni di vita a Miami in un clima pieno d'amore, fino a quando a 10 anni i suoi genitori si sono separati. L'assenza di suo padre l'ha reso più duro: "Lui era un eroe per me, quando se n'è andato ho scoperto cosa significa essere abbandonati", ha detto. Ha poi parlato del rapporto stretto con i nonni e sua madre, che per lui è un porto sicuro. Sia su Instagram che Tik Tok è presente con il nickname "branduz10".

La presentazione di Brando a Uomini e Donne 2023/24

Nel video di presentazione ha parlato anche di quella che dovrebbe essere la sua donna ideale: "Detesto se qualcuno mi prende in giro e se la mia donna sbaglia non perdono. Sono determinato, affidabile e so cosa voglio dai rapporti. Amo contornarmi di persone che hanno qualcosa da dire, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Quello che cerco è un rapporto onesto e semplice, fatto di piccoli e quotidiani gesti d'amore".