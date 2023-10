Beatriz D’Orsi a Uomini e Donne, due anni fa scriveva: “Programmi così offendono l’intelligenza” Beatriz D’Orsi oggi è una delle protagoniste di Uomini e Donne, nel 2021 però criticava il programma. Un post su Facebook la incastra: “Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza”.

A cura di Gaia Martino

Beatriz D'orsi è oggi una delle protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne: originaria di San Paolo, in Brasile, corteggia Brando Ephrikian e nel dating show, sin dalla prima esterna, si è lasciata andare raccontando la sua storia. A far chiacchierare i telespettatori in queste ore è un post da lei scritto su Facebook, risalente a circa due anni fa, nel quale critica la stessa trasmissione che oggi la ospita. Salito alla ribalta solo ora, il messaggio recita: "Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell'intelligenza".

Cosa ha scritto Beatriz D'Orsi nel 2021 su Uomini e Donne

Il 18 marzo 2021 saltava la messa in onda di Amici e Uomini e Donne in memoria delle vittime del Covid. L'annuncio della breve sosta arrivò con un comunicato ufficiale diffuso tramite i profili social dei due programmi di Maria de Filippi. Fu allora che Beatriz D'Orsi condivise la notizia sul suo profilo Facebook commentandola così: "Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell'intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare".

Il percorso di Beatriz D'Orsi a Uomini e Donne

Beatriz D'Orsi è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne lunedì 18 settembre, dopo essere uscita con Brando. La corteggiatrice in esterna aveva raccontato la sua storia spiegando di essere stata adottata da piccola e di non aver voluto incontrare la madre biologica prima che quest'ultima morisse.

Mia madre oggi è il mio braccio destro. L'anno scorso è morta mia madre (biologica, ndr) in Brasile. Ha voluto esprimere l'ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla.

Inizialmente contesa da entrambi i tronisti, la corteggiatrice oggi frequenta solo Brando con il quale è scattato anche un bacio.