Beatriz racconta la sua storia a Uomini e Donne, Maria de Filippi la consola: “Nessuno ti giudicherà” Beatriz Dorsi racconta la sua storia a Uomini e Donne e conquista tutti: Maria de Filippi e Gianni Sperti in puntata oggi, lunedì 18 settembre, non hanno nascosto la particolare ammirazione nata nei confronti della giovane brasiliana, che vive in Italia da quando aveva 7 anni.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, lunedì 18 settembre, Maria de Filippi ha chiamato in studio Beatriz, la corteggiatrice che ha intrapreso una conoscenza con Brando. La giovane dopo il suo ingresso, si è accomodata sulla sedia rossa e prima di assistere all'esterna, ha ricevuto i complimenti da Maria de Filippi per il coraggio avuto nel raccontare senza filtri la sua storia: "Ti fa onore quello che racconti. Capisco che tu faccia fatica, ma nessuno potrà mai giudicarti".

Le parole di Beatriz in esterna

Beatriz Dorsi è la corteggiatrice brasiliana uscita con il tronista Brando. In esterna si è lasciata andare ed ha raccontato la sua storia: a 7 anni è arrivata in Italia dal Brasile dopo essere stata adottata. "Mia madre oggi è il mio braccio destro. L'anno scorso è morta mia madre (biologica, ndr) in Brasile. Ha voluto esprimere l'ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla. Mi sarei posta tantissime domande", le parole rivelate al tronista con gli occhi lucidi.

Durante la visione dell'esterna, Beatriz non è riuscita a trattenere le lacrime: così Maria de Filippi le ha portato dell'acqua per farla calmare. Entrambi i giovani del Trono Classico hanno poi espresso le loro impressioni sulla conoscenza. Con Brando, ha raccontato la ragazza, c'è stata subito una forte empatia nonostante esteticamente non sia il suo tipo: "Mi ha colpito la tua sensibilità, sei stato rispettoso, sei riuscito a cogliere dei particolari che non tutti hanno colto". "Oltre ad essere bella, hai tanto da dire. È partito un applauso spontaneo dal pubblico", il commento di Gianni Sperti.

Chi è Beatriz Dorsi, la corteggiatrice di Uomini e Donne

Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 2 mila followers, la giovane corteggiatrice Beatriz Dorsi è originaria del Brasile ma vive in Italia da quando ha 7 anni. Studia scienze politiche e lavora ad una mostra di arte contemporanea al Palazzo Reale di Milano. Sul suo profilo non è specificata la sua età: con i followers condivide scatti di sé, del suo gatto e della sua passione per l'arte.