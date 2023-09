Chi è Cristian Forti, il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023/2024 Cristian Forti è il nuovo tronista del programma condotto da Maria de Filippi. Romano, classe 2001, studia Fisioterapia e lavora come porta pizze. Vive con la madre e il fratello di 5 anni: “Cerco una donna che sia disposta a fare follie per me”.

A cura di Sara Leombruno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristian Forti è uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Il ragazzo è originario di Roma, ha 22 anni e studia per diventare fisioterapista. Prima ancora di iniziare il programma è stato accusato di essere fidanzato con quella che lui ritiene solo una sua ex. Il giovane condividerà il percorso nel celebre programma condotto da Maria de Filippi insieme a Manuela Carriero, ex volto noto di Temptation Island, e Brando.

Chi è Cristian Forti, nuovo tronista di Uomini e Donne: gli studi e la famiglia

Cristian Forti è figlio di genitori separati, vive con la madre e ha un fratello di 5 anni. Della separazione dei suoi genitori ha parlato anche nel suo video di presentazione, spiegando che è stato un evento che gli ha causato molto dolore, ma che l'ha portato ad essere la persona che è oggi. Oggi la sua è una famiglia allargata, il padre si è rifatto una vita e ha avuto un altro figlio con la nuova compagna, stessa cosa per la madre. Come anticipato, Cristian studia fisioterapia ed è al terzo anno, ma per guadagnare qualcosa lavora come fattorino in una pizzeria della sua zona: "A 22 anni chiedere 20 euro a mamma per uscire non si può sentire", ha detto. Nel suo profilo Instagram da oltre 3500 followers, Cristian posta foto soprattutto della sua città, Roma, e delle vacanze con gli amici.

Il nuovo tronista è fidanzato? L'ex smentisce il gossip

L'avventura del romano a Uomini e Donne non è partita nel migliore dei modi. Nelle scorse settimane, infatti, Cristian era stato accusato di essere fidanzato o di essersi comunque lasciato da pochissimo tempo. Stando alle indiscrezioni circolate in rete e sui social, il giovane sarebbe stato in vacanza a Lampedusa proprio insieme a quella che sostiene sia la sua ex. A testimoniare il fatto che i due fossero insieme sull’isola è stata una foto, datata 8 agosto, in cui i due compaiono vicini, pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Sulla questione, però, Cristian era intervenuto difendendosi:

Leggi anche Quando inizia Uomini e Donne 2023: data e orario della prima puntata

Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023).

Il percorso di Cristian Forti a Uomini e Donne

Nonostante le polemiche, Cristian è deciso più che mai a trovare l'amore a Uomini è donne. Dal video di presentazione si nota un ragazzo simpatico, pieno di vita, e come lui sostiene "ricco di fragilità, che non mostra a tutti". Il 22enne cerca una donna che lo sappia capire, che faccia pazzie per lui come lui a sua volta è abituato a fare. Si aspetta una persona che sappia accettare i suoi difetti e che sappia prendersene cura. Non ci resta che fare l'in bocca al lupo a Cristian per l'inizio del suo percorso!