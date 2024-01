Uomini e Donne anticipazioni, il tronista Cristian Forti ha scelto tra Valentina e Virginia Il tronista Cristian Forti ha scelto tra Valentina Pesaresi e Virginia Degni. La scelta è avvenuta in esterna, non in studio. Le anticipazioni della puntata registrata martedì 9 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uomini e Donne, la scelta di Cristian Forti tra Virginia e Valentina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristian Forti ha fatto la sua scelta. Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne registrata martedì 9 gennaio. A svelare le anticipazioni della registrazione, è stato Lorenzo Pugnaloni. Si è concluso, dunque, il percorso dello studente di Fisioterapia. Chi ha scelto tra Valentina Pesaresi e Virginia Degni? Attenzione spoiler.

Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi, la scelta in esterna

Le anticipazioni svelano che Cristian Forti ha scelto Valentina Pesaresi. Dimenticate le poltroncine e la cascata di petali rossi. A quanto pare, la scelta non sarebbe avvenuta in studio ma in esterna. Dunque, prima sarebbe andato in onda il video che ha rivelato la scelta di Cristian, poi i due si sarebbero presentati insieme in studio. A giudicare dai primi dettagli trapelati, Valentina Pesaresi avrebbe detto di sì.

Virginia Degni non era presente: cosa è successo nella puntata della scelta

A giudicare dalla modalità in cui è avvenuta la scelta, non sorprende che Virginia Degni non fosse presente. Così, la puntata è proseguita dando spazio agli altri protagonisti del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Brando Ephrikian avrebbe portato in esterna sia Raffaella che Beatriz, baciandole entrambe. Ida Platano avrebbe deciso di concedersi un'esterna con Mario e una con Sergio. Assente David. Al momento non è dato sapere se continuerà a corteggiare Ida. Poi, la palla sarebbe passata al Trono Over. In particolare, spazio ad Alessandro e Cristina che avrebbero deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Nonostante l'uomo sembrasse molto preso dalla dama, poi le cose non sarebbero andate come si aspettava. Per conoscere tutti i dettagli della puntata della scelta di Cristian Forti non resta che attendere la messa in onda di Uomini e Donne.