Chi è Virginia Degni, la corteggiatrice di Cristian a Uomini e Donne Virginia Degni è la corteggiatrice di Cristian Forti a Uomini e Donne. Ha 20 anni, originaria di Roma, dove vive, è una studentessa universitaria.

Virginia Degni è una delle corteggiatrici di Cristian Forti, il tronista di Uomini e Donne. Originaria di Roma, dove vive, è una studentessa universitaria. Si contende il giovane romano insieme a Valentina e Valeria. Nelle ultime settimane ha discusso con Cristian Forti ma per molti telespettatori sarebbe lei la preferita del tronista.

Chi è Virginia Degni a Uomini e Donne

Virginia Degni ha 20 anni, è una studentessa universitaria di logopedia originaria di Roma, dove vive. "Ho un po' di problemi a casa, ma i miei genitori non sono separati" raccontò al tronista durante un'esterna. Ha fatto diversi lavori prima di intraprendere gli studi universitari: "Ho fatto la hostess di congressi e ho lavorato in un ristorante". Il suo profilo Instagram (il cui nome è virginiaadegni) conta oltre 7 mila follower e con loro condivide foto di sé e della sua quotidianità. Virginia Degni è molto attiva anche sul profilo Tik Tok dove è seguita da oltre 20 mila utenti.

La vita privata di Virginia

Virginia, prima di interessarsi a Cristian Forti a Uomini e Donne, frequentava un ragazzo con il quale è stata anche fotografata. Lo scatto è stato segnalato alla redazione e nella puntata del 23 ottobre il tronista ha sbottato contro la corteggiatrice accusandola di fingere il suo interesse. "Avevamo una frequentazione io e questo ragazzo, siamo usciti in gruppo e ci siamo baciati. Ma ho chiuso la conoscenza per continuare il percorso con te" raccontò Virginia.

Il percorso a Uomini e Donne di Cristian e Virginia

Cristian Forti e Virginia si stanno conoscendo a Uomini e Donne da oltre un mese. I due spesso hanno discusso per la presenza delle altre corteggiatrici molto vicine al tronista e per il bacio che la corteggiatrice ha dato ad un ragazzo che frequentava prima di conoscere Cristian. Virginia, però, è l'unica che Cristian non ha ancora baciato. Nonostante ciò, lui si è dichiarato più volte interessato a lei e secondo molti telespettatori sarebbe lei la preferita.