Finale Eurovision 2024, la scaletta: quando canta Angelina Mango, gli orari e l’ordine dei cantanti

Questa sera, sabato 11 maggio, va in onda in diretta tv su Rai 1 alle ore 20.30 circa la finale dell'Eurovision 2024 di Malmö in Svezia. Al 15° posto in scaletta c'è Angelina Mango che rappresenta l'Italia con la canzone La Noia. I Paesi finalisti, selezionati durante la prima e la seconda semifinale, sono 26. Le presentatrici dell'evento sono Petra Mede e l'attrice Malin Åkerman. In Italia, il commento è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. L'Italia potrà televotare il suo preferito ma non per Angelina Mango, come da regolamento.

19:30 A che ora inizia l'Eurovision stasera e dove vederlo in TV e streaming La finale dell'Eurovision Song Contest sarà trasmessa da Rai1 a partire dalle ore 20.35 di sabato 11 maggio 2024. La diretta di tutte le serate del contest, oltre che essere trasmesse su Rai2 (Rai1 trasmette unicamente la finale), restano disponibili su RaiPlay. La radio ufficiale dell'evento è Rai Radio2. La fine della puntata è prevista per le ore 00.45 circa. A cura di Redazione Spettacolo 19:15 Perché Israele partecipa all'Eurovision Stasera, sabato 11 maggio 2024, andrà in scena a Malmo la finale di Eurovision Song Contest 2024. Tra i paesi che si esibiranno anche l'Israele che rappresentato dalla cantante Eden Golan con Hurricane. Per la partecipazione di Israele all'Eurovision si erano mossi in protesta 1500 artisti finlandesi e islandesi che chiedevano la sua esclusione. Dopo una valutazione interna, l'EBU lo scorso febbraio ha confermato l'ammissione di Israele alla gara con tali parole: "EBU è un'organizzazione apolitica e una competizione tra servizi pubblici televisivi che sono membri dell'organizzazione. Non si tratta di una gara tra governi". È poi seguito il confronto con la presa di posizione dell'organizzazione, nel 2022, che escluse la Russia dalla competizione a seguito dell'invasione in Ucraina, spiegando che la presenza russa avrebbe "portato discredito alla manifestazione". A cura di Redazione Spettacolo 19:04 Chi sono le presentatrici e i conduttori dell'Eurovision 2024 L'Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, in Svezia, sarà condotto da Petra Mede e Malin Åkerman. Petra Mede ha 54 anni ed è una delle più note conduttrici svedesi. Ha presentato l'Eurovision Song Contest sia nel 2013, che nel 2016 quando è stata affiancata da Måns Zelmerlöw che aveva vinto l'anno precedente. Classe 1978, Malin Åkerman è un'attrice svedese. È nata a Stoccolma, ma è cresciuta in Canada. Attualmente vive a Los Angeles. Dato che suo padre vive a Falsterbo, in Svezia, per lei condurre l'Eurovision ha il sapore di un ritorno a casa. I presentatori italiani che racconteranno all'Italia l'Eurovision Song Contest saranno ancora una volta il conduttore Gabriele Corsi e la produttrice discografica Mara Maionchi. Per Corsi questa è la quarta edizione al timone dell'evento e ironizza: "Voglio diventare il Pippo Baudo dell'Eurovision". Per Maionchi è la seconda esperienza dopo quella dello scorso anno. A cura di Redazione Spettacolo 19:03 Chi sono i Big Five: i paesi che accedono direttamente alla finale Crediti foto Alma Bengtsson I Big Five sono i Paesi che accedono direttamente alla finale senza passare per le semifinali. Questi sono: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. A differenza degli altri anni, però, li abbiamo già visti esibirsi sul palco della Malmö Arena, divisi nelle prime due puntate andate in onda su Rai 2. I 5 paesi in questione sono quelli che, più di tutti gli altri, supportano economicamente l'Unione europea di radiodiffusione. Impegno che ha spinto il contest a istituire una norma che li tutelasse. In aperta contrapposizione a quello che, da anni, viene percepita come un atto di favoritismo nei confronti di alcuni tra i paesi in gara, la Turchia ha scelto da tempo di non partecipare alla manifestazione. A cura di Redazione Spettacolo 19:02 Chi sono i 26 finalisti dell'Eurovision 2024 in gara stasera 11 maggio Ecco i finalisti all'Eurovision 2024. I nomi dei cantanti e dei Paesi che vedremo esibirsi questa sera: Svezia, Marcus & Martinus – Unforgettable, Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria, Germania, Isaak – Always On The Run, Lussemburgo, Tali – Fighter, Paesi Bassi, Joost Klein – Europapa, Israele, Eden Golan – Hurricane, Lituania, Silvester Belt – Luktelk, Spagna, Nebulossa – Zorra, Estonia, 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue, Lettonia, Dons – Hollow, Grecia, Marina Satti – Zari, Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy, Norvegia, Gåte – Ulveham, Italia, Angelina Mango – La Noia, Serbia, Teya Dora – Ramonda, Finlandia, Windows95man – No Rules!, Portogallo, iolanda – Grito, Armenia, Ladaniva – Jako, Cipro, Silia Kapsis – Liar, Svizzera, Nemo – The Code, Slovenia, Raiven – Veronika, Croazia, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim, Georgia, Nutsa Buzaladze – Firefighter, Francia, Slimane – Mon Amour, Austria, Kaleen – We Will Rav A cura di Redazione Spettacolo 19:01 La scaletta della finale dell'Eurovision: i cantanti in ordine di esibizione Ecco la scaletta della finale dell'Eurovision 2024: Svezia, Marcus & Martinus – Unforgettable Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Germania, Isaak – Always On The Run Lussemburgo, Tali – Fighter Israele, Eden Golan – Hurricane Lituania, Silvester Belt – Luktelk Spagna, Nebulossa – Zorra Estonia, 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue Lettonia, Dons – Hollow Grecia, Marina Satti – Zari Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy Norvegia, Gåte – Ulveham Italia, Angelina Mango – La Noia Serbia, Teya Dora – Ramonda Finlandia, Windows95man – No Rules! 