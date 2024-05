video suggerito

Alessandra Mele si ritira da Eurovision 2024, la conduttrice norvegese: “C’è un genocidio in corso” Nelle ore che precedono la finale di Eurovision, la cantante di origini italiane che avrebbe dovuto annunciare i voti della Norvegia si ritira in segno di protesta: “Il motto di Eurovision ‘uniti dalla Musica’ sembra vuoto in questo momento. Aprite gli occhi sulla verità che è davanti a voi”. Poco dopo si sfila anche Käärijä, conduttrice per la Finlandia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Le ore che precedono la messa in onda della finale di Eurovision 2024 si rivelano particolarmente caotiche e la ragione è esattamente la stessa che aveva caratterizzato la vigilia di questa edizione, ovvero il tema della partecipazione di Israele alla manifestazione. A pochi minuti dall'inizio della serata, è arrivata la notizia del ritiro di Alessandra Mele, cantante di origini italiane e conduttrice per la Norvegia, che ha annunciato la volontà di non presentarsi quando sarà il momento di svelare i voti della Norvegia.

L'annuncio di Alessandra Mele

La cantante ha pubblicato un video sui social in cui ha spiegato chiaramente che la sua decisione è legata alla situazione attuale in Palestina e, pur non menzionando la partecipazione di Israele alla manifestazione, è proprio questo il messaggio sotteso: "Ho preso la decisione di ritirarmi. Uniti dalla musica, motto di Eurovision, è la ragione per la quale la musica unisce le persone, ma in questo momento queste parole sono solo vuote. C'è un genocidio che va avanti e vi chiedo di aprire gli occhi e il cuore, lasciare che l'amore vi guidi alla verità che è di fronte a voi. Palestina libera".

Anche la conduttrice finlandese Käärijä si ritira

La Norvegia non è sola in questa decisione. A pochi minuti dall'inizio della finale arriva la notizia che anche Käärijä, conduttrice per la Finlandia, si tira fuori dall'annuncio dei voti della propria Giuria Nazionale: "Ho deciso di non partecipare come annunciatrice della giuria finlandese per la finale di Eurovision di questa sera. Annunciare i punti questa sera non mi pare giusto". Queste le parole dell'artista in una storia pubblicata sui social.

Il caso di Bambie Thug, la cantante irlandese che ha rinunciato alle prove

Queste decisioni si sommano a quanto accaduto poche ore prima dell'inizio della finale, con la decisione della cantante irlandese in gara di non prendere parte alle prove in segno di protesta contro i commenti della Tv israeliana nei suoi confronti. Bambie Thug, che nelle scorse settimane non aveva celato le sue posizioni pro Palestina e contrarie alla partecipazione di Israele all'evento, ha saltato la prova spiegato le ragioni della sua assenza in una storia pubblicata sui social in cui specifica che la sua decisione è arrivata dopo una circostanza che ha richiesto "attenzione urgente" da parte di EBU. La cantautrice irlandese, che dovrebbe rappresentare l'Irlanda nella Grand Final di stasera con la canzone Doomsday Blue, ha scritto: "Si è verificata una situazione mentre aspettavamo di andare sul palco per le prove della parata della bandiera che penso necessiti di attenzione urgente da parte di EBU, che ha preso sul serio la questione e abbiamo discusso delle azioni da intraprendere". L'artista ha quindi aggiunto: "Ciò significa che mi sono perso la prova generale – mi dispiace davvero per i fan che sono venuti a vedermi", concludendo: "Spero di vedervi sul palco stasera."