Perché Joost Klein è stato squalificato con l’Olanda all’Eurovision 2024: “Insulti sessisti” Cosa è successo dietro le quinte dell’Eurovision Song Contest 2024 che ha portato alla squalifica di Joost Klein con l’Olanda. Nessun coinvolgimento con un’altra delegazione bensì uno scontro con la camerawoman che lo stava riprendendo a fine esibizione. Si parla di insulti sessisti che l’avrebbero spinta a denunciare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cosa è successo dietro le quinte dell'Eurovision Song Contest 2024 che ha portato alla squalifica di Joost Klein con l'Olanda, in gara con la canzone Europapa. Nessun coinvolgimento con un'altra delegazione bensì uno scontro con la camerawoman che lo stava riprendendo a fine esibizione. Si parla di insulti sessisti che l'avrebbero spinta a denunciare.

I motivi che hanno portato alla squalifica di Joost Klein

Come riportano i media svedesi, il tutto è avvenuto nell’immediato post-esibizione di giovedì sera, che vedeva l’artista come ultimo in scaletta. La donna della troupe avrebbe denunciato Joost Klein per "intimidazioni", dopo che le avrebbe rivolto "insulti sessisti". La ricostruzione è stata fornita della Tv olandese Avrotros, che si è detta contrariata dalla "sproporzione delle misure adottate" a danno dell'artista a un passo dalla finale.

Che cosa è successo con Joost Klein nel backstage

Sono gli olandesi di Avrotros a fornire la versione più dettagliata dei fatti accaduti dopo la performance di giovedì di Joost Klein, parlando di "un incidente" con una camerawoman: "Joost è stato filmato quando era appena sceso dal palco e doveva correre in camerino. Ha ripetutamente detto che non voleva essere filmato e non è stato rispettato. Ciò ha portato a una reazione minacciosa di Joost verso la telecamera, senza alcun tipo di contatto fisico".

La tv olandese dissente con la squalifica

La decisione di squalificare Joost Klein dopo l'incidente è stata ritenuta dalla tv olandese "molto pesante e sproporzionata". Poi hanno aggiunto, in un post su Instagram: "Siamo a favore delle buone maniere, non devono esserci malintesi al riguardo, ma a nostro avviso un ordine di esclusione non è proporzionale a questo incidente. Siamo molto delusi e sconvolti per i milioni di fan che erano così emozionati per stasera. Ciò che Joost ha portato in Olanda e in Europa non sarebbe dovuto finire così".

"Joost Klein aveva già detto più volte di no"

Intervistato fuori dall’albergo di Malmö dove alloggia, il commentatore per il canale olandese NPO1 Cornald Maas ha aggiunto ulteriori dettagli sull’intera vicenda: "Joost è stato infastidito più volte da questa donna con la telecamera e non voleva che questo accadesse dopo aver cantato la parte più emozionale della sua canzone […]. Quindi quando lui scende dal palco, settimana scorsa, c’era già stato un momento in cui aveva fatto capire che non lo voleva e già lì c’è stato un po’ di trambusto, ma è successo di nuovo una e un’altra volta ancora".

E ancora: "L’EBU, chiunque dell’organizzazione pensava dopo i primi meeting che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Siamo andati a dormire ieri con quella sensazione. Quindi stamattina eravamo tutti sotto shock quando è risultato che l’EBU non avrebbe cambiato la decisione. […] Tutti sapranno ad un certo punto come sono andate le cose e si renderanno conto che è una sciocchezza. Voglio dire, l’EBU ha preso decisioni molto più delicate e per questo invece creano un caso".