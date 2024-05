Perché La Noia di Angelina Mango è ritornata in testa ai brani più utilizzati su TikTok

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, Eurovision.tv

Sono passati solo pochi giorni dalla finale dell'Eurovision Song Contest 2024, dove dopo due ottime esibizioni, Angelina Mango ha conquistato il settimo posto finale, lontana dalle luci che hanno illuminato Croazia, Israele, ma soprattutto il vincitore: Nemo, rappresentante della Svizzera con The Code. L'apparizione di Angelina Mango ha però entusiasmato il pubblico, e non solo quello sotto al palco di Malmo durante il ritornello di La Noia, ma anche quello italiano che ha assistito, da casa, alla sua esibizione. Ricordiamo che Angelina Mango è risultata la quarta cantante più votata dalle giurie dei 37 paesi, ma ha perso qualche posizione dopo il televoto del pubblico, dove ha ricevuto 104 voti. Angelina Mango, però, potrà esser felice di aver risvegliato un grande interesse attorno al singolo La Noia, che durante e dopo la partecipazione alla kermesse europea ha ricominciato a viaggiare velocemente su TikTok.

Infatti, La Noia si è ripresa la testa della classifica dei brani più utilizzati su TikTok Italia negli ultimi giorni, mettendosi dietro anche Andrea Cerrato e la sua Cara Mamma, sospinta dalla presenza della Festa della Mamma 2024. Il brano nelle ultime ore ha superato i 150mila video con il suono in sottofondo e se risaliamo agli ultimi contenuti pubblicati, possiamo osservare la presenza anche molti utenti non italiani, impressionati dalla performance della cantante all'Eurovision Song Contest. L'attenzione su Angelina Mango è aumentata anche grazie alla sua iniziativa, a poche ore dalla finale della competizione, quando ha deciso di lasciare un messaggio di pace nella sala stampa, cantando Imagine di John Lennon. Una testimonianza forte che si allega all'outfit utilizzato durante la sua esibizione durante la finale. Infatti, il suo abito nero, accostato al tricolore italiano, per alcuni utenti ha richiamato la bandiera palestinese, in una kermesse che quest'anno ha avuto una forte tinta politica, con prese di posizioni di molti artisti sul tema Palestina.

Nel frattempo, La Noia ha superato i 62 milioni di streaming su Spotify, avvicinandosi molto anche al brano più ascoltato sulla piattaforma della cantante lucana: Ci pensiamo domani, vicino ai 70 milioni di stream. Mentre, sul profilo YouTube di Eurovision, la canzone ha collezionato oltre 2 milioni di stream. Adesso bisognerà attendere poco più di due settimane per poter accedere al nuovo viaggio musicale di Angelina Mango, il suo primo album ufficiale dal titolo pokè melodrama: il 31 maggio potrebbe aprirsi una nuova stagione, ancora più sorprendente, della cantante.