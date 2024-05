video suggerito

Nemo vince Eurovision 2024 per la Svizzera, Angelina Mango solo settima: boom al televoto di Israele L’artista svizzero domina questa edizione di Eurovision, in testa dall’inizio alla fine. Angelina Mango a lungo terza, chiude solo settima. Tantissimi i voti del pubblico per Israele e Ucraina, che finisce sul podio. Seconda la Croazia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eurovision 2024 senza storia, vince Nemo. L'artista svizzero trionfa con la canzone The Code, dominando di fatto questa edizione. La canzone ha conquistato il pubblico dei 37 paesi votanti, confermando quelli che erano i pronostici della vigilia.

Angelina Mango a lungo al terzo posto, poi finisce settima

Niente da fare per Angelina Mango, rimasta costantemente nella parte alta della classifica durante le rivelazioni dei voti delle varie giurie nazionali. La cantante italiana in gara con La Noia è rimasta a lungo in terza posizione, in lotta con Francia, Irlanda e Croazia, per poi scivolare al settimo posto finale. A cambiare le carte in tavola, come spesso accaduto, è stato il televoto da casa, che prima ha proiettato al primo posto temporaneamente Israele, poi l'Ucraina e ancora la Croazia, capace di intimorire la Svizzera che era rimasta in testa dall'inizio alla fine. L'artista svizzero è riuscito tuttavia ad avere la meglio anche grazie al voto del pubblico, conquistando i punti necessari per tornare in testa e aggiudicarsi la vittoria finale: "Voglio dire grazie a tutti, spero che questo contest possa continuare a mantere le sue promesse di garantire pace, unità e dignità per tutte le persone". Queste le parole dell'artista nel ricevere il premio. Ecco la classifica finale.

Chi è Nemo, il vincitore di Eurovision 2024

Noto come rapper e musicista, Nemo è emerso nel panorama svizzero nel 2017 con il singolo Du, per poi vincere 4 premi ai Swiss Music Awards del 2018. È arrivato sul palco di a Eurovision grazie alla selezione dell’emittente TV SRF. Nemo ha portato in gara un brano pop decisamente sofisticato, connotato da influenze che vanno dall’opera passando per l’hip hop, con un testo molto profondo che racconta la difficoltà nell’accettare un’identità sessuale non binaria. La corsa alla vittoria della canzone è stata praticamente costante sin dal primo momento, raccogliendo i 12 punti da buona parte delle giurie internazionali e staccando nettamente tutti gli altri concorrenti.