Eurovision 2024, chi sono i favoriti alla vittoria secondo i bookmaker: Angelina Mango è nella top 5

A cura di Vincenzo Nasto

Baby Lasagna, Angelina Mango e Nemo, Eurovision Song Contest 2024

A poche ore dalla seconda seminfinale dell'Eurovision Song Contest 2024, cambiano e non poco le previsioni dei bookmakers, soprattutto dopo l'esibizione di Baby Lasagna con la sua Rim Tim Tagi Dim. Infatti, l'autore croato sembra il più vicino alla vittoria finale della kermesse europea secondo i bookmakers, che spingono la sua Rim Tim Tagi Dim al primo posto tra le favorite. Il brano avrebbe il 41% di possibilità di aggiudicarsi l'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, mettendosi dietro The Code dello svizzero Nemo, ma anche i concorrenti di Ucraina e Irlanda. Senza dimenticare Angelina Mango, che rientra nella top 5 tra i papabili vincitori della kermesse con la sua La Noia. Le aspettative sulla vittoria della cantante lucana potrebbero cambiare questa sera, durante la seconda semifinale, quando si esibirà per la prima volta sul palco della Malmo Arena.

I padroni di casa, dopo la vittoria dello scorso anno di Looren, sono fuori dalla Top 10 per la vittoria finale. Infatti, la coppia formata da Marcus & Martinus e la loro Unforgettable potrebbero rimanere ai margini della competizione, così come il Regno Unito con Olly Alexander e la sua Dizzy: una grande coreografia che potrebbe però non bastare per la vittoria finale. Molta curiosità invece per Slimane, il concorrente francese con la sua Mon Amour, oltre 24 milioni di streaming su Spotify, mentre Marina Satti, che rappresenterà la Grecia con la sua Zari, potrebbe rientrare nella top 10 finale. Chi ha impressionato molto, facendo alzare le possibilità di un suo arrivo sul podio, è invece il Lussemburgo, al suo ritorno dopo 31 anni dall'ultima apparizione. Tali, cantante classe 2000, ha sorpreso tutto il pubblico dell'Eurovision Song Contest 2024 con la sua Fighter.

Discorso diverso invece se la categoria di riferimento è il canale YouTube di Eurovision 2024. Infatti, con un incredibile distacco, la concorrente olandese Joost Klein si prende la prima posizione con Europapa. La canzone ha infatti collezionato oltre 23 milioni di views sulla piattaforma, piazzandosi davanti a Eden Golan, la concorrente israeliana, con la sua Hurricane. A chiudere il podio arrivano i partecipanti ucraini alyona alyona & Jerry Heil con la loro Teresa & Maria. Molto lontana dala testa della classifica invece Angelina Mango: la versione di La Noia sul canale YouTube della kermesse ha raccolto 1,6 milioni di streaming in un mese.