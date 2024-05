video suggerito

Scaletta Eurovision 2024: l'ordine dei cantanti e gli orari della seconda serata, attesa per Angelina Mango La scaletta della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2024 in programma per stasera, in diretta su Rai2 dalle ore 21. Angelina Mango sarà la 15esima: ecco l'ordine di uscita di tutti i cantanti.

A cura di Gaia Martino

Dopo la prima semifinale dello scorso martedì 7 maggio, stasera è in programma, alla Malmo Arena, in Svezia, la seconda serata dell'Eurovision Song Contest 2024 condotta da Petra Mede e Malin Akerman. Questa sera si esibiranno 19 nazioni: oltre alle 16 in gara, andranno in scena anche le performance di tre dei Big Five, i paesi qualificati di diritto alla finale, ovvero Italia, Francia e Spagna. Si esibirà dunque Angelina Mango con la sua canzone, La noia. Chi passerà il turno questa sera, sfiderà i finalisti sabato 11 maggio. Lo show andrà in onda su Rai2, in diretta, dalle ore 21 e vedrà, come per la prima semifinale, Mara Maionchi e Gabriele Corsi alla conduzione. L'Italia potrà partecipare al televoto ma non potrà dare la propria preferenza alla giovane artista, vincitrice di Sanremo 2024.

Eurovision 2024, l’ordine dei cantanti e i Paesi in gara nella seconda semifinale

Nella seconda semifinale, in programma per stasera, saliranno sul palco 19 nazioni: 16 paesi in gara e 3 dei Big Five (Italia, Francia e Spagna). La serata alla Malmo Arena vedrà anche numerosi ospiti. Ci saranno gli Herreys, duo svedese che trionfò all'Eurofestival nel 1984, poi il rapper finlandese Käärijä, secondo classificato nel 2023 con Cha Cha Cha, poi la greca Helena Paparizou, il turco Sertab Erener e la svedese Charlotte Perrelli. Questa, intanto, la scaletta dei paesi, in ordine di uscita:

Malta: Sarah Bonnici con Loop Albania, BESA con TITAN Grecia, Marina Satti con ZARI Svizzera, Nemo con The Code Repubblica Ceca, Aiko con Pedestal Francia, Slimane con Mon amour Austria, Kaleen con We Will Rave Danimarca, SABA con SAND Armenia, LADANIVA con Jako Lituania, Dons con Hollow Spagna, Nebulossa con ZORRA San Marino, MEGARA con 11:11 Georgia, Nutsa Buzaladze con Firefighter Belgio, Mustii con Before The Party’s Over Estonia, 5MIINUST x Puuluup con (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Italia, Angelina Mango con La noia Israele, Eden Golan con Hurricane Norvegia, Gåte con Ulveham Olanda, Joost Klein con Europap