video suggerito

La scaletta della prima serata dell’Eurovision 2024: i cantanti in ordine di esibizione e gli orari Stasera, martedì 7 maggio, si tiene la prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, in diretta dalla Malmo Arena in Svezia. Ecco quali sono i primi 15 Paesi che si esibiscono, il loro ordine di uscita e gli orari in cui poter seguire la prima serata dell’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera, martedì 7 maggio, va in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2024. L'evento si tiene in diretta dalla Malmo Arena (Svezia), condotto da Petra Mede e Malin Åkerman, ed è possibile seguirlo in tv su Rai 2, con il racconto di Mara Maionchi e Gabriele Corsi a partire dalle ore 21. Sono 15 dei 37 Paesi che si esibiscono nella prima serata e tra questi non c'è l'Italia, rappresentata da Angelina Mango, che questa sera non potrà votare. La cantante si esibirà nelle serate di giovedì 9 e sabato 11 maggio, dal momento che l'Italia fa parte dei paesi cosiddetti Big Five.

La scaletta della prima semifinale dell'Eurovision: chi canta martedì 7 maggio

Nella prima semifinale dell'Eurovision 2024 si esibiscono 15 dei 37 Paesi in gara. Tra questi c'è anche il Regno Unito, che fa parte (insieme a Italia, Francia, Spagna e Germania) dei Big Five, le prime Nazioni che hanno sostenuto economicamente l'evento. Ecco la scaletta degli artisti e dei rispettivi brani previsti nella serata del 7 maggio:

Cipro, Silia Kapsis – Liar Serbia, Teya Dora- Ramonda Lituania, Silvester Belt- Luktelk Irlanda, Bambie Thug- Doomsday Blue Regno Unito, Olly Alexander- Dizzy Polonia, Luna- The Tower Croazia, Baby Lasagna- Rim Tim Tagi Dim Islanda, Hera Bjork, Scared of Heights Slovenia, Raiven- Veronika Finlansia, Windows95man- No Rules! Moldavia, Natalia Barbu- In The Middle Azerbaijan, Fahree feat. Ikin Dovlatov- Özünlə Apar Australia, Electric Fields, One Milkali (One Blood) Portogallo, iolanda- Grito Lussemburgo, Tali- Fighter

Perché Angelina Mango non canta stasera

All'Eurovision 2024 l'Italia è rappresentata da Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo con il brano La Noia, lo stesso che porterà in gara anche in questo evento. La sua esibizione è prevista per giovedì 9 maggio, durante la seconda semifinale, e poi per sabato 11 maggio. La cantante non sale sul palco stasera perché l'Italia fa parte dei Big Five, paesi che hanno accesso diretto alla finale.

Il programma e gli orari della prima semifinale

La prima semifinale inizia alle ore 21 circa ed è suddivisa in due parti. Nella prima si esibiscono i primi 7 paesi in scaletta (Norvegia, Malta, Serbia, Lettonia, Portogallo, Irlanda e Croazia), mentre nella seconda i restanti 8. Presenti poi alcuni ospiti, come Julia Sanina, che canterà un estratto della sua Маяк, e Rita Ora che, durante l'Interval Acat, porterà un medley dei suoi successi e il suo ultimo singolo (Praising You). Infine anche il duetto tra la cantante ucraina Alyosha, che ha partecipato per l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2010, e Rebecca Ferguson su una versione anglo-ucraina di Ordinary World dei Duran Duran.

Il televoto

Nel corso della prima Semifinale, gli spettatori dei 37 paesi partecipanti possono esprimere la loro preferenza votando tramite l'app ufficiale di Eurovision Song Contest 2024, oppure chiamando o mandando un SMS al numeri che compaiono in sovraimpressione. Si può votare, però, solo per la Semifinale a cui prende parte il proprio Paese o per la Semifinale che viene assegnata al proprio Paese nel caso di Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito o Svezia. Per questo motivo, l'Italia non può votare questa sera, ma solo quando si esibirà. Non sarà possibile votare il proprio paese.