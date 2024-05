A che ora inizia e finisce l’Eurovision 2024: gli orari e dove vederlo in tv e streaming

video suggerito

La prima semifinale di Eurivision 2024 andrà in onda martedì 7 maggio su Rai2, a partire dalle 21, con l'esibizione dei primi 18 paesi in gara.

A cura di Andrea Parrella

Crediti foto Alma Bengtsson

Eurovision 2024 è ormai ai blocchi di partenza e martedì 7 maggio andrà in scena la prima semifinale dell'edizione di Malmo, in Svezia, il paese organizzatore dopo la vittoria dello scorso anno a Liverpool. Nella prima semifinale si esibiranno i primi 18 paesi in gara, tra i quali non compare l'Italia. Angelina Mango, in gara con La Noia, si esibirà prima di sabato nonostante l'Italia rientri tra i paesi che hanno diretto accesso alla finale, ma lo farà nel corso della seconda semifinale, in onda giovedì 9 maggio. La prima semifinale andrà in onda su Rai2, a partire dalle 21.

L'Eurovision in diretta tv su Rai 2 e streaming

La prima semifinale di Eurovision Song Contest 2024 andrà in scena martedì 7 maggio, trasmessa da Malmo e in diretta Tv su Rai2. Il racconto delle esibizioni spetterà alla coppia composta da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, confermata per la terza edizione consecutiva.

A che ora inizia l'Eurovision 2024 stasera

La serata prenderà il via a partire dalle ore 21, quando inizierà l'evento che prevede l'esibizione di 18 paesi in gara, compresi alcuni che sono già qualificati automaticamente alla finale. Tra questi c'è anche l'Italia con Angelina Mango, che salirà sul palco, tuttavia, nel corso della seconda semifinale di giovedì 9 maggio, riproponendo La Noia con cui ha vinto il Festival di Sanremo lo scorso febbraio.

A che ora finisce la prima semifinale dell'Eurofestival

La prima semifinale di Eurovision 2024 si chiuderà intorno alle 23.20, quando verranno annunciati i dieci paesi finalisti che, uniti ai dieci della seconda semifinale e i paesi che hanno già accesso automatico all'ultimo atto, si giocheranno la vittoria sabato 11 maggio, la serata in cui, tramite il celebre sistema che vede ogni singolo paese dare il proprio voto per gli altri in gara, si deciderà il vincitore di questa edizione.