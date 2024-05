Amedeo Minghi: “Angelina? Che noia. L’Eurovision vinto da uno in gonna. Un altro era nudo, che nefandezze” “Ho provato a guardare per intero il Festival europeo, cioè Sodoma e Gomorra. Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina”, esordisce così Amedeo Minghi su Instagram riguardo la visione dell’Eurovision song contest 2024. “Uno ha cantato con il pisel*o di fuori. La Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze”, continua. E su Angelina Mango: “Che noia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Sodoma e Gomorra, la Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze", così Amedeo Minghi su Instagram riguardo la visione dell'Eurovision Song Contest 2024. Il cantante si è espresso contro la gestione dell'evento e la messa in onda della Rai di certe immagini: "Ho tentato di guardare per intero il Festival europeo, ma non ci sono riuscito, cioè Sodoma e Gomorra, non era un Festival. Infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina (Nemo, ndr). Ormai è così. Musica? Niente. Tante luci, tanti colori. Musica da vedere. Non certamente da ascoltare. C'era anche uno che ha cantato tutto nudo. Ma non era un continente cristiano questo?".

Su Winfows95man: "La Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze"

Prosegue poi criticando aspramente l'esibizione di Winfows95man per la Finlandia con il brano No rules: "Intendiamoci, io sono tutto meno che bigotto. Non mi fa nessun effetto il fatto dell'omosessualità. Anzi, chissenefrega, Quando mai un'artista bada a queste cose. Dico che però non deve essere la condizione ideale per fare questo lavoro. Cioè uno per cantare una canzone deve per forza andare in giro come quello che ha cantato col pisel*o di fuori? Era nudo e l'hanno pure ripreso, gli hanno permesso di partecipare. Anche la Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze". Da chiarire che il noto Dj non era nudo, indossava un intimo che copriva i genitali.

Su Angelina Mango: "La noia? Che noia"

Infine, ne ha anche per Angelina Mango, rappresentante per l'Italia con il brano La noia: "La Mango cosa è arrivata? Sesta? Settima? Sì, settima. Mi sembra molto più di quanto potesse accadere. Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone. Le faccio un complimento enorme paragonandola a lei perché Rita Pavone ha avuto un successo planetario quando non c'era la rete. Non c'era internet e lei ha venduto milioni di dischi come noccioline in tutto il mondo perché ci andava, era formidabile. Angelina ha questa carica. Però La Noia che noia, che noia, che noia".