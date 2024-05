video suggerito

Chi è Nemo, cantante della Svizzera e prima persona non binaria a vincere l’Eurovision Song Contest Nemo, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024, classe 1999 è originario di Bienne, ma vive a Berlino dove si è affermato nel mondo della musica. In The Code racconta la libertà ritrovata “rendendomi conto di essere né uomo, né donna”: è la prima persona non binaria a vincere la competizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Rapper e polistrumentista, icona della comunità LGBT+, Nemo è la prima persona non binaria a vincere l‘Eurovision Song Contest. Il cantante ha portato sul palco della Malmo Arena il brano The Code, un inno alla libertà di genere, una canzone biografica nella quale racconta le difficoltà riscontrate nel farsi accettare come persona sessualmente non binaria. Classe 1999, è originario di Bienne, ma vive a Berlino. Nel 2018 ha vinto 4 premi ai Swiss Music Awards.

Chi è Nemo, il cantante che ha vinto l'Eurovision Song Contest 2024

Nato il 3 agosto 1999, Nemo Mettler, noto semplicemente come Nemo, è originario di Bienne, nel cantone di Berna, in Svizzera, e a Berlino, dove si è trasferito da anni, avrebbe intrapreso la sua carriera musicale, si legge sulla biografia Wikipedia. Ha una sorella, Ella, che collabora con lui e che ha partecipato anche al video del brano con il quale ha vinto l'Eurovision Song Contest 2024. Nemo è un polistrumentista, suona il violino, pianoforte e batteria, e la sua comparsa nel mondo della musica risale al 2015 quando ha pubblicato il suo primo EP, Clownfisch. Nel 2018 ha conquistato i premi per il Miglior brano svizzero, Miglior artista svizzero, Miglior esibizione live e Miglior artista solista maschile ai Swiss Music Awards. Nel 2021 ha partecipato alla versione svizzera de Il Cantante Mascherato, nel 2024 ha conquistato il pass per l'ESC con The Code, contest al quale si è classificato primo con 591 punti. Su Instagram è seguito da oltre 200 mila followers: l'ultimo post pubblicato è dedicato ai festeggiamenti per la vittoria della competizione durante i quali ha rotto il trofeo e si è fatto male a un dito.

Di cosa parla il brano biografico The Code

Nemo all'Eurovision Song Contest ha presentato The Code, un brano biografico nel quale tratta il tema delle identità non binarie. Parla di un "viaggio che ho iniziato con la consapevolezza che non sono né uomo, né donna. Trovare me stesso è stato un processo lungo e spesso difficile per me. Ma non c’è nulla di meglio della libertà che ho guadagnato rendendomi conto di essere non binario", ha dichiarato a SontagsZeitung. Sul palco della Malmo Arena il cantante ha anche mostrato una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, nonostante l'organizzazione non fosse d'accordo, stando a quanto ha raccontato lui stesso in conferenza stampa dopo la vittoria.