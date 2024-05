video suggerito

Nemo dopo la vittoria all'ESC rompe il trofeo e si fa male al dito: "Ho anche violato il regolamento" Nemo dopo aver vinto l'Eurovision Song Contest 2024 ha rotto il trofeo sul palco della Malmo Arena. In conferenza stampa ha raccontato di essersi ferito a un dito durante l'ultima performance. Ha poi rivelato che il premio è stato riparato, e che anche il concorso meriterebbe una "sistemata".

A cura di Gaia Martino

Con il brano The Code, Nemo si è aggiudicato la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2024. Il rappresentante della Svizzera alla finale andata in scena ieri, sabato 11 maggio, ha conquistato 365 punti dalle giurie e 226 voti dal pubblico e, dopo aver esultato con il suo team, alla Malmo Arena, si è esibito sul palco per l'ultima volta con il trofeo tra le mani. Qualcosa però è andato storto prima di lasciare il palco: Nemo ha accidentalmente rotto il suo trofeo, il microfono di cristallo, in diretta. In conferenza stampa ha commentato l'incidente rivelando di aver anche violato il regolamento andando contro la volontà dell'organizzazione.

Il video dell'incidente con il trofeo

Stando a quanto mostrano i video, Nemo avrebbe rotto il suo premio mentre provava ad alzarsi da terra, sul palco della Malmo Arena. Dopo aver cantato la sua The Code, vista l'euforia, non avrebbe controllato la forza e facendo peso sul trofeo, quest'ultimo si sarebbe spezzato in due.

In conferenza stampa l'artista ha parlato dell'incidente raccontando di essersi ferito al dito: "Mi sono fatto anche male il pollice, ma tutto ok", ha dichiarato mostrando ai presenti il dito avvolto in un cerotto. Poi ha rivelato: "Mi hanno dato un trofeo nuovo, quindi in teoria ne ho due adesso".

La conferenza stampa: "Vorrei che l'ESC incoraggiasse la pace"

Dopo la finale dell'Eurovision 2024, Nemo ha parlato con la stampa. L'artista elvetico ha espresso la sua gratitudine: "Quello che è successo stasera è speciale per me, ho ancora la mente offuscata dalla vittoria, devo metabolizzarla. Questa è stata un’esperienza incredibile anche dal punto di vista umano. Ho costruito amicizie importanti in pochi giorni, mi sento onorato di aver avuto la possibilità di rappresentare il mio Paese in questa manifestazione e ringrazio chiunque mi abbia capito e votato". Il cantante ha spiegato che il suo obiettivo è quello di "dare speranza attraverso la musica", poi ha aggiunto: "Spero che l’evento continui a lanciare messaggi di pace e d’amore anche in futuro". Nemo durante la performance ha sfoggiato sul palco una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero che rappresenta le persone di genere ‘non binario'. A tal proposito, in conferenza stampa, ha spiegato: "Ho dovuto far entrare di nascosto la mia bandiera perché l'Eurovision aveva detto di no. Ho violato il regolamento e ho rotto il trofeo. Forse il trofeo può essere aggiustato, forse anche l'Eurovision ha bisogno di una sistemata", le parole riportate da SBSNews.