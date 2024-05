Quando canta Angelina Mango all’Eurovision 2024

video suggerito

Angelina Mango partecipa all'Eurovision Song Contest 2024 come rappresentante dell'Italia. La cantante non canterà stasera ma si esibirà durante la seconda semifinale di giovedì 9 maggio (non in gara) e durante la finale di sabato 11 maggio, sempre con il brano La Noia.

A cura di Elisabetta Murina

Angelina Mango rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024, che si tiene dal 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia. La cantante porta in gara La Noia, il brano con il quale qualche mese fa ha vinto al Festival di Sanremo 2024. È possibile seguire l'evento in diretta in prima serata su Rai2 a partire dalle ore 21, con il racconto di Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Secondo il regolamento, l'artista è già di diritto in finale, dal momento che l'Italia (insieme a Spagna, Germania, Francia e Regno Unito) fa parte dei cosiddetti Big Five, vale a dire dei Paesi fondatori dell'evento musicale, che hanno contribuito maggiormente da un punto di vista economico.

Angelina Mango durante le prove dell'Eurovision Song Contest 2024

Per questo motivo, Angelina Mango non si esibirà durante la prima semifinale prevista per martedì 7 maggio, bensì nelle serate successive. La cantante salirà sul palco nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio, dove non sarà in gara, e poi nella serata finale di sabato 11 maggio, pronta invece a giocarsi la vittoria con i Paesi che si saranno qualificati. L'anno scorso a trionfare era stata Loreen, rappresentante della Svezia. Per quanto riguarda la possibilità di votare Angelina Mango, al pubblico italiano non sarà concesso: secondo il regolamento, infatti, non si può esprimere preferenza per il proprio paese di appartenenza, ma soltanto per gli altri in gara. Per farlo, è molto semplice: basta scaricare l'app dell'Eurovision Song Contest 2024, chiamare o mandare un SMS al numero che compare in sovraimpressione durante le serate. Come si vede dal teaser della seconda prova, Angelina Mango si esibirà sul palco con un corpo di ballo, che la accompagnerà per tutta la durata del brano. Poi ha indossato un abito diverso da quello scelto per la prima prova della canzone, con un corpetto nero e rose rosse disegnate.