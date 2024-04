Angelina Mango a Eurovision con due ex ballerine di Amici: le dirige il coreografo di Madonna e Rosalia

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Angelina Mango si sta preparando per l'Eurovision Song Contest, l'evento al quale parteciperà grazie alla vittoria a Sanremo 2024. Porterà sul palco della Malmo Arena, in Svezia, la sua ‘La noia‘, ma non sarà sola: con lei ci sarà un gruppo di ballerine pronte ad arricchire l'esibizione con la giovane artista. Tra le performer ci saranno anche due ex allieve di Amici di Maria De Filippi, talent che ha regalato il successo ad Angelina.

Chi sono le ballerine che si esibiranno con Angelina Mango all'ESC

Angelina Mango regalerà un vero e proprio show ai spettatori dell'Eurovision Song Contest 2024. Insieme alla sua ‘La noia', porterà sul palco della Malmo Arena un'esibizione composta da musica e ballerini. Eurofestivalnews.com fa sapere i dettagli. Cinque artiste si esibiranno con lei: Martina Toderi, Valentina Vernia, Flaminia Genoese, Arianna Forte e Kelly De Nigro. Due di queste ballerine sono state allieve di Amici di Maria de Filippi. Valentina Vernia partecipò al talent nel 2019, fu eliminata nella quinta puntata del Serale e si rese protagonista anche di un gossip in casetta per la sua relazione con Alberto Urso. Anche Arianna Forte arriva dalla stessa edizione del programma: per lei, però, il percorso nella scuola si concluse prima di arrivare alla fase del serale.

Arianna Forte e Valentina Vernia

Anche le restanti tre artiste sono ballerine di successo che hanno ballato su palchi importanti in tutto il mondo. A dar vita alla performance sarà Mecnun Giasar, coreografo di fama mondiale noto anche con lo pseudonimo Majnoon: ha lavorato con artisti dal calibro di Madonna e Rosalia.

Quando canterà Angelina Mango all'Eurovision

C'è grande attesa per l'esibizione di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest. La cantante rappresenterà l'Italia, uno dei ‘Big Five', ma salirà sul palco prima della finale, ovvero nella serata del 9 maggio 2024. Sarà la quartultima in scaletta, prima di Israele, Norvegia e Paesi Bassi.