Quando inizia l’Eurovision 2024 e dove si svolge: le date delle semifinali e della finale

L'Eurovision Song Contest 2024 inizierà martedì 7 maggio 2024 presso la Malmo Arena, a Malmo, in Svezia. La seconda semifinale è prevista per giovedì 9 maggio, mentre la finale si terrà sabato 11 maggio. A condurre il festival saranno Malin Åkerman e Petra Mede, mentre in Italia il racconto sui canali Rai sarà affidato ancora una volta a Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Sono 37 i paesi in gara che si contenderanno la vittoria nella serata conclusiva: l'anno scorso a trionfare è stata proprio la Svezia. A rappresentare l'Italia ci sarà Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con La Noia, che avrà accesso direttamente alla serata finale e raccoglierà il testimone da Marco Mengoni, partecipante dello scorso anno.

Le date dell’Eurovision: le due semifinali e la finale

Sono tre le serate dell'Eurovision Song Contest, divise in due Semifinali e una finale, che decreterà poi il vincitore di questa edizione. Le prime due saranno martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio, nelle quali si esibiranno rispettivamente 15 e 16 paesi. L'appuntamento finale è previsto per sabato 11 maggio, sempre in diretta dalla Malmo Arena, dove oltre ai paesi classificati si esibiranno i cinque già finalisti, tra cui l'Italia con Angelina Mango. La cantante sarà sul palco anche il 9 maggio.

Angelina Mango rappresenterà l'Iitalia con La Noia

Dove si svolge l’Eurovision 2024

A ospitare l'Eurovision Song Contest 2024 sarà Malmo, in Svezia, che ha conquistato il diritto di essere città ospitante dopo la vittoria dello scorso anno. L'evento si terrà in diretta dalla Malmo Arena e sarà condotto da Malin Åkerman e Petra Mede. Nel 2023, invece, a ospitare i partecipanti era stata la Liverpool Arena, nell'omonima città in Inghilterra.

Dove vedere l’Eurovision in diretta e in streaming

In Italia sarà possibile seguire l'Eurovision Song Contest 2024 in diretta sui canali Rai, in particolare la prima e la seconda Semifinale su Rai2 e la serata finale su Rai1. Si potrà anche seguire l'evento in streaming sul sito di Raiplay o ascoltarlo su RaiRadio 2.