Eurovision Song Contest 2024: i conduttori, la scaletta e quando si esibirà Angelina Mango per l’Italia La Rai ha confermato Gabriele Corsi e Mara Maionchi al timone dell’Eurovision Song Contest 2024. Seguiranno l’evento per l’Italia, che partecipa con Angelina Mango e la canzone La Noia. L’evento si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango all'ESC 2024, Gabriele Corsi e Mara Maionchi conduttori

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eurovision Song Contest 2024 si terrà a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. La Rai ha svelato in queste ore i conduttori che seguiranno l'evento per l'Italia. Confermati Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Il conduttore è alla sua quarta edizione. Maionchi, invece, ripete l'esperienza dopo quella dello scorso anno a Liverpool. L'Italia sarà rappresentata da Angelina Mango con la canzone La Noia.

Eurovision Song Contest 2024, quando va in onda: conducono Corsi e Maionchi

I conduttori dell'Eurovision Song Contest 2024 per la Rai saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi. A rappresentare l'Italia, sarà la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, con la canzone La noia. L'Eurovision Song Contest 2024 andrà in onda dal 7 all'11 maggio. Per seguirlo è facile. Basterà sintonizzarsi in streaming su RaiPlay oppure:

su Rai2, in prima serata, il 7 e il 9 maggio;

su Rai1, in prima serata, per la finale dell'11 maggio.

Il commento in simulcast della serata del 7, del 9 e dell'11 maggio sarà disponibile su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre.

La scaletta dell'Eurovision Song Contest 2024

Ecco il programma dell'Eurovision Song Contest con le Nazioni che si esibiranno nella prima semifinale, nella seconda semifinale e nella finalissima.

Prima semifinale di mercoledì 8 maggio, di seguito la nazione, l'artista e il titolo della canzone:

Cipro | Silia Kapsis | Liar

Croazia | Baby Lasagna | Rim Tim Tagi Dim

Irlanda | Bambie Thug | Doomsday Blue

Lituania | Sylvester Belt | Luktelk

Polonia | Luna | The Tower

Serbia | Teya Dora | Remonda

Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil | Teresa & Maria

Australia | gli Electric Fields | One Milkali (One Blood)

Azerbaigian | Fahree feat. Ilkin Dovlatov | Özünlə apar

Finlandia | Windows95Man | No Rules!

Islanda | Hera Björk | Scared of Heights

Lussemburgo | Tali | Fighter

Moldavia | Natalia Barbu | In The Middle

Portogallo | Iolanda | Grito

Slovenia | Raiven | Veronika

Esibizioni fuori concorso perché finalisti di diritto:

Germania | Isaak | Always on the Run

Regno Unito | Olly Alexander | Dizzy

Svezia | Markus & Martinus | Unforgettable

Seconda semifinale di giovedì 9 maggio:

Albania | Besa | Titan

Armenia | i Ladaniva | Jako

Austria | Kaleen | We Will Rave

Cechia | Aiko | Pedestal

Danimarca | Saba | Sand

Malta | Sarah Bonnici | Loop

Svizzera | Nemo | The Code

Belgio | Mustii | Before the Party's Over

Estonia | i 5miinust e i Puuluup | (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Georgia | Nutsa Buzaladze | Fire Fighter

Grecia | Marina Satti | Zari

Israele | Eden Golan | Hurricane

Lettonia | Dons | Hollow

Norvegia | i Gåte | Ulveham

Paesi Bassi | Joost Klein | Europapa

San Marino | i Megara | 11:11

Esibizioni fuori concorso perché finalisti di diritto:

Francia | Slimane | Mon amour

Italia | Angelina Mango | La noia

Spagna | i Nebulossa | Zorra

Quando tutti i Paesi si saranno esibiti, si otterrà l'elenco di coloro che avranno accesso alla finalissima dell'11 maggio, unendosi alle Nazioni che accederanno di diritto.