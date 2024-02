Angelina Mango rappresenterà l’Italia all’ESC 2024, quando e come vederlo in diretta e in streaming Angelina Mango ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024: “So che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in Europa”. L’evento si terrà dal 7 all’11 maggio alla Malmö Arena, in Svezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Angelina Mango rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2024 a cui ha partecipato con la canzone La Noia. L'ESC si terrà dal 7 all'11 maggio alla Malmö Arena, in Svezia, dopo la vittoria dello scorso anno di Loreen con il brano Euphoria. Sarà possibile seguire l'evento in diretta tv e in streaming su Rai2, RaiPlay e Rai Radio 2. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Angelina Mango ha accettato di partecipare all'Eurovision Song Contest

Angelina Mango ha accettato di partecipare all'Eurovision Song Contest dopo avere vinto il Festival di Sanremo 2024. L'artista, dunque, rappresenterà l'Italia all'evento giunto alla sua sessantottesima edizione. Angelina è la sedicesima donna italiana a partecipare all'ESC e ha comunicato la sua scelta nel corso della conferenza stampa tenutasi dopo la vittoria. Ne ha parlato brevemente anche nel corso della sua ospitata a Domenica In:

Neanche ci credevo al fatto di essere stata accolta al Festival di Sanremo. Lo vedevo come qualcosa di lontanissimo e ancora irraggiungibile per me. E invece è arrivato e piano piano, passo passo, ho iniziato a stupirmi di quello che accadeva. Mi sono goduta ogni minuto, ogni istante. Non voglio dimenticare nulla. Adesso devo entrare nell'ottica dell'Eurovision, so che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in Europa.

Le date dell'Eurovision Song Contest 2024 e come seguirlo in diretta e in streaming

L'Eurovision Song Contest si terrà a Malmö da martedì 7 a sabato 11 maggio presso la Malmö Arena. Sarà possibile assistere all'evento in streaming su RaiPlay. L'Eurovision Song Contest sarà raccontato anche da Rai Radio2. Ecco, invece, tutti gli appuntamenti in diretta su Rai1 e su Rai2:

La prima semifinale in onda martedì 7 maggio in diretta in prima serata su Rai2;

La seconda semifinale in onda giovedì 9 maggio in diretta in prima serata su Rai2;

La finale in onda sabato 11 maggio in prima serata su Rai1.

L'Italia, come sempre, sarà qualificata di diritto con gli altri Big Five: Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e poi la Svezia, campione in carica. Per l'Italia è la terza volta a Malmö. Prima di Angelina, nel 1992 l'Italia fu rappresentata in Svezia da Mia Martini con “Rapsodia”. L'artista arrivò quarta. Nel 2013, toccò a Marco Mengoni con “L’Essenziale”, il brano si classificò settimo.